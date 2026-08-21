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FUTEBOL INTERNACIONAL Tottenham chega a acordo com Manchester City para contratar Savinho por até R$ 530 milhões Clube londrino pagará £ 75 milhões pelo atacante brasileiro de 22 anos e poderá desembolsar mais de US$ 10 milhões caso metas sejam atingidas

O Tottenham teria alcançado um acordo para contratar o brasileiro Savinho, do Manchester City, por £ 75 milhões, o equivalente a US$ 102 milhões ou cerca de R$ 530 milhões, informou a imprensa inglesa nesta sexta-feira (21).



O clube do norte de Londres ainda poderá pagar pouco mais de US$ 10 milhões adicionais caso o atacante cumpra diversas metas previstas no acordo.

Os Spurs almejavam a contratação de Savinho desde a temporada passada. O atacante de 22 anos está próximo de assinar contrato com o Tottenham, caso a negociação seja concluída.

A chegada de Savinho elevará os gastos do Tottenham com contratações para a temporada 2026-2027 a mais de US$ 400 milhões, mais de R$ 2 bilhões, enquanto o técnico Roberto De Zerbi tenta reconstruir um elenco que escapou do rebaixamento por muito pouco no ano passado.

Savinho e Haaland atuando pelo Manchester City. Foto: Darren Staples / AFP

Savinho pode estrear contra o Brentford

Diante das várias baixas por lesão, Savinho pode ser titular no jogo fora de casa contra o Brentford no sábado (22), estreia do Tottenham na Premier League, caso a negociação seja concluída a tempo.

O Tottenham também sonha em contratar outro jogador do Manchester City, Omar Marmoush, após a passagem considerada decepcionante do atacante egípcio por Manchester.

Savinho teve dificuldades para conquistar uma vaga no time titular do Manchester City. Pelo clube, marcou sete gols e deu 16 assistências em 84 partidas.







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