Tottenham e City fazem principal jogo da rodada do Campeonato Inglês; saiba onde assistir

Frente a frente no último jogo da 22ª rodada do Campeonato Inglês, no domingo (5), Tottenham e Manchester City não podem se dar ao luxo de tropeçar na luta por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa (no caso dos Spurs) e pelo título (no caso dos Citizens). A bola rola às 13:30, no Tottenham Hotspur Stadium, com a partida tendo transmissão da ESPN e Star+.

A equipes se enfrentaram no último mês de janeiro (19). Foram os Spurs que abriram o placar com Kulusevski e ampliaram quase que na sequência com Emerson Royal. Na volta do intervalo, o City virou a partida para 4x2, com show de Mahrez, marcando dois gols e dando uma assistência.

O time londrino, quinto colocado com 36 pontos, três atrás de Manchester United (4º) e Newcastle (3º) e com um jogo a mais, não terá no banco o técnico Antonio Conte, que passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar.

Para o City (2º), a situação é parecida na perseguição ao líder Arsenal. Com 45 pontos em 20 jogos, o time de Manchester precisa vencer para não deixar escapar os Gunners (50 pontos em 19 jogos), que visitam o Everton neste sábado (4).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tottenham: Lloris; Romero, Dier e Davies; Emerson Royal, Hojbjerg, Bentancur e Perisic; Kulusevski, Son e Kane.

Manchester City: Ederson; Lewis, Stones, Akanji e Aké; Rodri, Gundogan, Mahrez, De Bruyne e Grealish; Haaland.

Local: Tottenham Hotspur Stadium

Horário: 13:30h

Transmissão: ESPN e Star+

