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CAMPEONATO INGLÊS Tottenham sofre empate nos acréscimos contra o Brighton (2-2) O resultado matem a equipe na zona de rebaixamento do campeonato inglês

A situação do Tottenham piorou um pouco mais com o empate em 2 a 2 contra o Brighton, um resultado que deixa a equipe na zona de rebaixamento após uma 33ª rodada marcada pelo confronto de domingo no topo da tabela entre o Manchester (2º lugar, 64 pontos, com um jogo a mais) e o Arsenal (1º lugar, 70 pontos).

Em sua segunda partida no comando dos Spurs, e a primeira em seu estádio, Roberto De Zerbi talvez esperasse mais de seus jogadores, tanto em termos do resultado quanto do desempenho geral, assim como do desfecho angustiante em que o Brighton arrancou o empate nos acréscimos.

A maneira como esse segundo gol foi sofrido, marcado por Georginio Rutter (90+5'), após um toque infeliz dentro da própria área por parte de Kevin Danso, diz muito sobre o nervosismo dos Spurs. Isso se refletiu no comportamento de seu novo treinador, que, minutos antes, havia recebido um cartão amarelo por sair de sua área técnica.

O cenário é ainda mais sombrio considerando que o Brighton já havia empatado uma vez anteriormente, nos acréscimos do primeiro tempo, por meio de Kaoru Mitoma (45+3').

O ex-jogador do PSG, Xavi Simons, liderou sua equipe, dando a assistência para o primeiro gol, de Pedro Porro (39'), seguido por um chute na trave (41') e marcando no segundo tempo o que parecia ser o gol da vitória (77').

Mas o empate acabou sendo um resultado justo, especialmente após uma segunda etapa em que o Tottenham pareceu excessivamente tenso.

Os Spurs (18º lugar, com 31 pontos) permanecem na zona de rebaixamento, atrás do Nottingham Forest (33) e do West Ham (32).

Na próxima semana, eles viajam para enfrentar o lanterna Wolverhampton.

Também em crise, o Newcastle (14º) sofreu sua terceira derrota consecutiva na Premier League, perdendo por 2 a 1 para o Bournemouth.

O rejuvenescido time de Eddie Howe saiu atrás no placar após um gol de Marcus Tavernier (32’).

A entrada do brasileiro Bruno Guimarães, de volta após mais de dois meses afastado, surtiu efeito, levando ao gol de empate de William Osula seis minutos depois (68').

Mas falhas defensivas acabaram beneficiando o lateral-esquerdo francês Adrien Truffert, que marcou seu primeiro gol na primeira divisão inglesa (85’).

Essa vitória permite que o Bournemouth, atualmente em oitavo lugar com 48 pontos, continue na disputa por sua primeira classificação para uma competição europeia.

Essa esperança também é compartilhada pelo Brentford, 7º colocado com a mesma pontuação, embora tenha obtido seu quinto empate consecutivo no campeonato contra o Fulham (0-0).

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