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Futebol

Tottenham está perto de contratar Tonali e Mateus Fernandes

O time busca se reestruturar após uma temporada em que evitou o rebaixamento para a segunda divisão inglesa apenas na última rodada

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Sandro Tonali, meio-campista italianoSandro Tonali, meio-campista italiano - Foto: Sandro Tonali/Redes sociais

O Tottenham está perto de fechar um negócio de 100 milhões de libras (cerca de R$ 691 milhões na cotação atual) para contratar o meio-campista italiano Sandro Tonali, do Newcastle, numa transferência que o tornaria o reforço mais caro da história do clube londrino, segundo diversas reportagens da imprensa britânica nesta quarta-feira (1º).

O técnico dos Spurs, Roberto De Zerbi, teria conseguido convencer o jogador, que também era muito disputado por dois gigantes ingleses: Arsenal e Manchester City.

Há muito criticado pela falta de ambição no mercado de transferências em comparação com outros grandes clubes ingleses, o Tottenham também estaria perto de contratar o meio-campista português Mateus Fernandes, do West Ham, em uma negociação de 85 milhões de libras (R$ 591 milhões).

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O Tottenham busca se reestruturar após uma temporada em que evitou o rebaixamento para a segunda divisão inglesa apenas na última rodada.

Até o momento, o clube londrino já garantiu as contratações do escocês Andrew Robertson, do argentino Marcos Senesi, do goleiro eslovaco Martin Dubravka e do holandês Jan Paul van Heck

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