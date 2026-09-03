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Futebol Tottenham exclui Richarlison da lista de inscritos na Premier League Richarlison não escondeu seu desejo de deixar o clube, mas não conseguiu encontrar um novo destino antes do fim da janela de transferências, na terça-feira

O atacante Richarlison não foi incluído na lista de 25 jogadores inscritos pelo Tottenham para disputar esta temporada na Premier League inglesa, publicada nesta quinta-feira (3).

Richarlison não escondeu seu desejo de deixar o clube, mas não conseguiu encontrar um novo destino antes do fim da janela de transferências, na terça-feira.

O técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, mostrou irritação com o jogador por causa de suas mensagens nas redes sociais e disse no último fim de semana que o jogador havia "repetido com frequência demais seu desejo de sair".

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