premiere league Tottenham leva virada do Wolverhampton e perde 2ª seguida no Inglês As ausências dos titulares Cristian Romero e Destiny Udogie, Micky van de Ven e James Maddison foram cruciais para o time londrino

O Tottenham sofreu sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Inglês neste sábado (11), ao ser batido pelo o Wolverhampton por 2 a 1, de virada, no primeiro jogo da 12ª rodada.

Depois de abrirem o placar logo no início com Brennan Johnson (3'), os 'Spurs' perderam o controle da partida nos minutos finais, quando Pablo Sarabia, primeiro com um golaço (90'+1) e depois com uma assistência para Mario Lemina (90'+7), comandou a virada dos 'Wolves'.

A derrota, apesar de cruel, não foi totalmente injusta, já que o Tottenham, repleto de desfalques, não conseguiu impor seu jogo habitual baseado nos contra-ataques.

As ausências dos titulares Cristian Romero e Destiny Udogie, suspensos, e de Micky van de Ven e James Maddison, lesionados e que só voltam em 2024, foram cruciais para o time londrino.

Depois de perderem para o Chelsea por 4 a 1 na última segunda-feiura, os 'Spurs' têm um ponto a menos que o líder Manchester City, que no domingo visita exatamente os 'Blues'.

Até o final da rodada, o Tottenham pode deixar a vice-liderança e ser ultrapassado por Arsenal e Liverpool.

