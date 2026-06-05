Tottenham reforça a defesa e anuncia a contratação de Robertson, ex-Liverpool

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O Tottenham anunciou, nesta sexta-feira, um reforço de Copa do Mundo para a próxima temporada. O clube inglês acertou a contratação do lateral-esquerdo Robertson, ex-Liverpool, de olho na reconstrução da equipe a partir do término do Mundial de seleções, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá



Robertson integra a delegação da Escócia, rival do Brasil na fase de classificação da Copa do Mundo. As duas seleções se enfrentam no último compromisso desta etapa inicial. O confronto está marcado para o dia 24 de junho, e será realizado em Miami.





No Liverpool desde 2017, ele não definiu a renovação com o conjunto vermelho e acertou a transferência, divulgada nos canais oficiais do Tottenham. "Líder dentro de fora de campo, o capitão da seleção escocesa, altamente condecorado, se juntará ao clube após o término de seu contrato com o Liverpool".



O técnico Roberto de Zerbi festejou o acerto e disse que a sua equipe vai ganhar um grande reforço para a próxima temporada. Ele aposta na experiência de Robertson para equilibrar o setor defensivo e dar mais qualidade técnica ao elenco.



"Robertson é alguém que admiro muito há muitos anos e trará qualidades técnicas excepcionais, experiência, liderança e mentalidade para a nossa equipe. Estou ansioso para trabalhar com ele e ver como o impacto positivo de sua chegada vai ajudar o grupo", afirmou.

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