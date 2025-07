Tottenham entra na disputa por Rodrygo e pode pagar até R$ 585 milhões ao Real Madrid, diz jornal

A- A+

Com o avanço da janela de transferências na Europa, Rodrygo Goes, de 24 anos, segue radar de gigantes do continente e com a situação instável no Real Madrid. Além de Liverpool e Bayern de Munique, que já demonstraram interesse pelo atacante brasileiro, o Tottenham agora aparece como um novo pretendente e promete investir pesado para tirá-lo da Espanha, afirmou o jornal espanhol AS.

O clube de Londres, recém-campeão da Liga Europa, vive um processo de reconstrução sob o comando do técnico Thomas Frank, que substituiu Ange Postecoglou. A diretoria prometeu reforços e vem cumprindo: já contratou Mohammed Kudus (ex-West Ham, por € 63 milhões), Morgan Gibbs-White (ex-Nottingham Forest, € 70 milhões), Mathys Tel (em definitivo do Bayern, € 35 milhões) e Kevin Danso (ex-Lens, € 25 milhões). O investimento total já chega perto dos € 200 milhões.

Mesmo assim, o Tottenham ainda quer mais. Rodrygo é considerado o próximo grande alvo. O clube, porém, não pretende ultrapassar a casa dos € 90 milhões (aproximadamente R$ 585 milhões) — e aposta no bom relacionamento com o Real Madrid para tentar negociar uma redução no valor. O presidente Daniel Levy conduz pessoalmente as tratativas iniciais.

Apesar do assédio crescente, nenhuma proposta oficial chegou à mesa do Real Madrid. Por ora, apenas contatos informais foram feitos com representantes do jogador. Rodrygo, que está de férias nos Estados Unidos, já manifestou o desejo de discutir seu futuro diretamente com Xabi Alonso, novo técnico do clube merengue.

A conversa entre jogador e treinador está prevista para ocorrer após o Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro. A tendência é que Rodrygo perca espaço na equipe, que ganhou ainda mais profundidade no setor ofensivo com a chegada de Mbappé e o retorno de jogadores como Brahim Díaz.

