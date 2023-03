A- A+

Premier League Tottenham vence Forest e se consolida no G4 com derrota do Liverpool para o Bournemouth Kane e Son marcaram na vitória do Tottenham

Eliminado na quarta-feira nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Milan, o Tottenham (4º) reagiu e venceu o Nottingham Forest por 3 a 1 e, com esse triunfo, consolidou seu quarto lugar na Premier League graças também à derrota do Liverpool (5º) também neste sábado (11) para o Bournemouth, pela 27ª rodada.

Pouca coisa o goleiro costarriquenho Keylor Navas pôde fazer diante do bombardeio dos 'Spurs', que decidiram o jogo logo na primeira hora com gols do capitão Harry Kane (19 e 35, de pênalti) e do sul-coreano Son Heung- min (62).

O Forest diminuiu na reta final por meio do zagueiro Joe Worrall (81), mas o ganês André Ayew perdeu um pênalti nos acréscimos (90+6) que teria dado suspense aos últimos instantes do duelo.

Na corrida pela classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, o Tottenham foi favorecido pelo novo revés do Liverpool, apenas uma semana após a histórica goleada por 7 a 0 sobre o Manchester United.

Os 'Reds', que perderam um pênalti cobrado pelo egípcio Mohamed Salah aos 69 minutos, haviam goleado o Bournemouth por 9 a 0 no primeiro turno.

A equipe comandada pelo técnico Jürgen Klopp voltou a se mostrar irregular como tem sido ao longo da temporada, fazendo uma das piores partidas desde a chegada do treinador alemão em 2015.

O ritmo do início do jogo sugeria que o Liverpool conseguiria uma vitória fácil, com aquela que seria sua única chance real durante o jogo (uma cabeçada de Virgil Van Dijk tirada em cima da linha pelo colombiano Jefferson Lerma, aos 6 minutos).

Além de uma tentativa de Andrew Robertson (13), os jogadores do Liverpool não voltaram a se mostrar perigosos até o final da partida.

O Bournemouth conseguiu abrir o placar com uma jogada de Dango Ouattara (9), para depois fazer o gol da vitória com outra jogada do burundês, que conseguiu se livrar de Van Dijk e cruzou para Philip Billing abrir o placar (28).

Os Reds não haviam sofrido nenhum gol nos últimos cinco jogos do campeonato. Mas não souberam como reagir após aquele gol nem no segundo tempo.

Tampouco souberam aproveitar a oportunidade que surgiu com um pênalti depois de um toque de mão de Adam Smith, que Mohamed Salah mandou para fora do gol de Neto (69).

Após estes resultados, seis pontos separam o Tottenham do Liverpool. Além disso, os 'Spurs' estão a apenas um de distância do pódio, que o United ocupa antes de receber o lanterna Southampton no domingo.

Para complicar ainda mais, esta derrota pode abalar a confiança dos 'Reds' que vão jogar no Santiago Bernabéu na quarta-feira com a missão de superar a derrota por 5 a 2 sofrida em Anfield diante do Real Madrid para se manterem vivos na Champions.

