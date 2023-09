A- A+

Premier League Com gol contra no minuto final, Tottenham vence Liverpool e assume vice-liderança da Premier League Os Reds terminaram a partida com dois jogadores a menos e gol anulado em erro do VAR

Mesmo com o tropeço contra o Wolverhampton, o Manchester City se manteve na liderança da Premier League graças à derrota do Liverpool (4º) por 2 a 1 para o Tottenham, novo vice-líder.

Os 'Reds' terminaram a partida com nove jogadores em campo, com as expulsões de Curtis Jones (26') e Diogo Jota (69'), além de um gol mal anulado pelo VAR.

Dez minutos depois do cartão vermelho para Jones, o Tottenham saiu na frente com o sul-coreano Son Heung-min (36'), que marcou seu sexto gol em sete jogos no campeonato. A assistência foi do brasileiro Richarlison.

O Liverpool chegou ao empate no final da primeira etapa com gol do holandês Cody Gakpo (45'+4), que se lesionou ao marcar e foi substituído por Jota.

Nos acréscimos do segundo tempo, já com dois jogadores a mais, o Tottenham chegou à vitória com um gol contra de Joël Matip, que acertou o canto do goleiro Alisson ao tentar cortar um cruzamento.

Erro do VAR

Quando a partida ainda estava 0 a 0 no primeiro tempo, o Liverpool chegou a abrir o placar com Luis Díaz. A arbitragem de campo invalidou o lance e foi confirmada pelo VAR.

Após o final do jogo, a Professional Game Match Officials Board (PGMOL)- entidade que regula a arbitragem de jogos do futebol profissional inglês-, informou que houve um erro na atuação do VAR nesse lance.

"Erro humano significativo. O gol foi anulado pela arbitragem de campo, um erro óbvio e factual que deveria ter sido consertado pelo VAR. Entretanto, o VAR falhou em intervir", diz a nota.

