Tottenham x Manchester City: Guardiola aguarda Haaland em busca de reação; veja onde assistir

Ausente nas derrotas para o Real Madrid, pela Liga dos Campeões, e para o Liverpool, pelo Campeonato Inglês, o atacante Erling Haaland pode ser a novidade do Manchester City para o confronto com o Tottenham, nesta quarta-feira. Pelo menos é o que espera o técnico Pep Guardiola.



O comandante da equipe celeste não escondeu a expectativa de voltar a contar com o artilheiro norueguês e afirmou, nesta terça-feira, que o retorno vai depender do último treino antes da partida. Haaland machucou o joelho direito na vitória por 4 a 0 do City sobre o Newcastle há dez dias.



"Espero (que ele esteja disponível), mas ainda não sei. Saberemos hoje à noite, depois do treino", explicou Guardiola, em entrevista coletiva, à espera da avaliação do atleta.

"Ele se sente melhor, mas não pôde jogar nos últimos dois jogos", acrescentou.



O conjunto de Manchester tem rendimento ofensivo do City tem lutado sem o artilheiro Haaland - saindo da Liga dos Campeões após uma derrota por 3 a 1 para o Madrid e depois perdendo por 2 a 0 em casa contra o líder da Premier League, o Liverpool.





Artilheiro do Campeonato Inglês nas últimas duas temporadas, Haaland soma 27 gols em todas as competições nesta temporada, incluindo 19 no certame nacional - seis atrás do goleador Mohamed Salah, do Liverpool.

O City claramente sentiu falta do atacante nas derrotas por 3 a 1 para o Real Madrid, que o eliminou da Liga dos Campeões, e na derrota por 2 a 0 para o líder do Inglês, apesar de ter criado mais chances de balançar as redes.



O atual tetracampeão inglês está 20 pontos atrás do Liverpool na tabela, com uma partida a menos. Distante da taça, o time de Pep Guardiola briga para se manter no G-4 e ao menos garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Em uma temporada problemática, mas com duas vitórias sobre o City nesta temporada, o Tottenham está no meio da tabela.

Onde assistir?

A partida entre Tottenham e Manchester City acontece às 16h30 (horário de Brasília), desta quarta, pela 27ª rodada da Premier League. O duelo terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e pelo Disney+ (streaming).

