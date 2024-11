A- A+

Futebol Tottenham goleia e agrava crise do Manchester City Equipe comandada por Pep Guardiola emendou sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Inglês

O Manchester City sofreu um duríssimo revés neste sábado (23), goleado em casa pelo Tottenham por 4x0, emendando sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Inglês e a primeira como mandante no torneio em dois anos.

A última derrota do City no Etihad Stadium pela Premier League foi em novembro de 2022, quando caiu diante do Brentford. A sequência invicta do time em seus domínios durou 52 jogos.

A derrocada do atual tetracampeão nesta 12ª rodada permite ao líder Liverpool encarar com total tranquilidade sua visita ao lanterna Southampton no domingo. Em caso de vitória, os 'Reds' abrirão oito pontos de vantagem sobre os 'Citizens', que permanecem em segundo apesar da série negativa.

O Manchester City também vê outros adversários se aproximando na tabela, já que Chelsea (3º), Arsenal (4º) e Brighton (5º), que venceram seus jogos neste sábado, estão agora um ponto atrás.

Cinco derrotas seguidas

O mau momento do City é inédito desde que o técnico Pep Guardiola, que renovou seu contrato até 2027, chegou ao clube, em 2016.

No total, levando em conta todas as competições, o Manchester City sofreu sua quinta derrota consecutiva.

"Em oito anos, nunca vivemos algo assim", admitiu Guardiola. "Agora temos que reagir e ganhar os próximos jogos. Agora vemos as coisas de uma maneira, pode ser que daqui a algumas semanas seja diferente", afirmou o treinador ao canal Sky Sports.

O Tottenham, que há um mês eliminou o City da Copa da Liga Inglesa, abriu vantagem rapidamente com dois gols de James Maddison (13' e 20'), que completou 28 anos neste sábado.

No segundo tempo, os 'Spurs' construíram a goleada marcando com Pedro Porro (53') e Brennan Johnson (90'+3).

Com a vitória, o time londrino, que nas duas rodadas anteriores perdeu para equipes que lutam contra o rebaixamento, sobe para a sexta posição com 19 pontos, assim como Nottingham Forest e Aston Villa.

Chelsea vence e se mantém em 3º

No jogo que abriu a rodada, o Chelsea venceu o Leicester (16º) por 2 a 1 e se manteve na terceira posição.

Os 'Blues' abriram 2 a 0 com gols de Nicolas Jackson (15') e Enzo Fernández (75'), enquanto os 'Foxes' descontaram com Jordan Ayew (90'+5).

Na próxima rodada, o Chelsea vai enfrentar um irregular Aston Villa, que neste sábado sofreu em casa para empatar em 2 a 2 com o Crystal Palace (18º), time que abre a zona de rebaixamento.

Por sua vez, o Arsenal encerrou uma série de quatro jogos sem vencer ao bater o Nottingham Forest (7º) por 3 a 0 no Emirates Stadium.

Bukayo Saka, que havia sido substituído por lesão no último jogo, abriu o placar acertando belo chute cruzado depois de tabelar com Martin Odegaard e limpar a marcação (15').

O próprio Saka fez a assistência para o ganês Thomas Partey marcar o segundo dos 'Gunners' batendo com efeito de fora da área (52').

O terceiro saiu dos pés do jovem Ethan Nwaneri (86'), que havia saído do banco de reservas menos de cinco minutos antes, após assistência Raheem Sterling.

