CHAMPIONS LEAGUE Tottenham x Milan pelas Oitavas da Champions; saiba possíveis desfalques, onde assistir e escalações No jogo de ida o Milan saiu com a vatagem jogando em casa. Agora os Spurs precisam vencer por dois ou mais gols de diferença para sair com a classificação

Nesta quarta-feira (8) acontece mais um jogo das Oitavas de Final da Champions League. Na Inglaterra, o Tottenham recebe o Milan às 17h, pelo jogo de volta da maior competição de clubes do mundo, no Hotspur Football Stadium. No jogo de ida, os italianos levaram a melhor em casa, ganhando por 1x0 e levando a vantagem para o jogo desta quarta.

4° colocado na Premier League, o Tottenham chega um tanto quanto pressionado pela torcida para o jogo de hoje. O revés fora de casa traz uma certa preocupação para o time londrino. O italiano Antonio Conte, técnico dos Spurs, afirmou que essa pressão alta é boa pois mostra o nível do time.

“Nós vivemos para esse tipo de jogo. Quando a pressão é alta é porque você está em um nível alto. Não vamos esquecer que estávamos na Conference League na última temporada. Agora, estamos na Champions League. Temos chance de vencer o Milan e avançar de fase. Temos que dar passo a passo” disse Antonio Conte, técnico do Tottenham.

O time de Son, Kane e companhia precisa reverter o placar do jogo de ida, fazendo ao menos dois gols ou mais para se classificar para a próxima fase.

Do outro lado do confronto, um Milan que começou 2023 em baixa e se reergueu ao longo do ano. 5° colocado no campeonato italiano, os diabos vem de quatro vitórias nos últimos cinco jogos, e conta com a vantagem no jogo desta quarta.

Vale salientar que, caso a somatória dos placares der empate no tempo normal, o jogo vai para prorrogação. Se persistir o empate no tempo complementar, pênaltis.

Transmissão: TNT e HBO Max.

Prováveis escalações

Tottenham | Técnico: Antonio Conte

Forster; Romero, Lenglet e Davies; Emerson, Hojbjerg, Skipp e Perisic; Kulusevski, Kane e Son

Milan | Técnico: Stefano Pioli

Maignan; Kalulu, Kjaer e Tomori; Saelemaekers, Krunic, Tonali e Theo Hernández; De Ketelaere, Giroud e Rafael Leão



