Santa Cruz Toty é apresentado pelo Santa Cruz e ressalta importância do Estadual: "Vai ser uma Copa do Mundo" O lateral-direito de 32 anos retorna ao Santa Cruz após passagem em 2020 e tem reencontro com Itamar Schülle

Entre os nove contratados pelo Santa Cruz até o momento, Toty é, sem dúvidas, o rosto mais conhecido pelo torcedor coral. O lateral-direito de 32 anos teve uma boa passagem pela equipe em 2020 e está de volta ao Arruda após três temporadas no Brusque. O pernambucano formado nas categorias de base do Sport foi apresentado como novo jogador tricolor nesta terça-feira (5) e comentou sobre o que motivou seu retorno.

"Vir para o Santa Cruz é uma retomada de esperança e gratidão por tudo que fizeram por mim, a oportunidade que me deram em 2020. Foram momentos de alegrias e algumas tristezas naquele ano. Esse ano, em meio a um cenário bem difícil, eu quero estar aqui. Quero fazer parte de um recomeço", iniciou.

"Não estou aqui para passear ou aproveitar férias, vim para vencer. Esse é meu objetivo com o elenco que está sendo montado. Com muito trabalho e humildade, reconstruir o Santa Cruz", concluiu Toty.

Em sua segunda passagem pelo Santa Cruz, Toty será treinado mais uma vez pelo técnico Itamar Schülle. O jogador comentou sobre esse reencontro com o técnico.

"É um treinador que nosso pensamento para futebol bate muito, de não olhar para as dificuldades e problemas. Para onde vai ele me liga, minha vinda ao Santa também passa por ele, a gente quer vencer e lutar juntos".

Toty fez parte do elenco tricolor em 2020 que terminou com o vice-campeonato Estadual para o Salgueiro e também não conseguiu o acesso disputando a Série C. Sem calendário nacional garantido para 2024, o jogador ressaltou a importância da Cobra Coral ter uma boa campanha no Pernambucano.

"O Pernambucano vai ser uma Copa do Mundo. Um torneio tiro curto. Temos o objetivo de conquistar o campeonato, é um peso muito grande", disse o lateral.

A primeira passagem de Toty no Arruda terminou com 41 partidas disputadas e cinco gols marcados. Foi o ano da sua carreira com a maior quantidade gols feitos. Pelo Brusque em 2023, o lateral participou de 29 jogos sem balançar as redes.

Principal contratação, Toty foi apresentado pelo Santa Cruz nesta terça-feira (5), no Arruda. pic.twitter.com/d4dAAu5fM4 — FolhaPE Esportes (@FolhaPEesportes) December 5, 2023

