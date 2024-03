A- A+

Santa Cruz Toty lembra dor por derrota na primeira fase, mas cita evolução do Santa Cruz antes do clássico O lateral-direito tricolor ressaltou a qualidade da equipe do Sport, adversário deste sábado (9) em confronto pelas semifinais do Pernambucano

Não poderia ser diferente. O assunto da semana no futebol pernambucano é o Clássico das Multidões entre Santa Cruz e Sport neste sábado (9), no Arruda. Pilar da equipe de Itamar Schülle, o lateral-direito Toty lembrou da derrota no duelo válido pela primeira fase do Estadual e citou a evolução na Cobra Coral desde esse confronto.

"É um clássico centenário, onde envolve muitas coisas. Emoção, paixão, euforia e rivalidade. O jogo da fase de grupos que a gente acabou perdendo doeu bastante, mas conseguimos nos reerguer e hoje estamos numa situação muito melhor psicologicamente, fisicamente e tecnicamente", iniciou.

"Mas não muda a dificuldade do jogo. O grupo sabe muito bem a importância e o que representa esse clássico. Sabemos que vai ter que ser com muito trabalho e empenho. A equipe do Sport é muito qualificada, jogadores que dispensam comentários e que não vão dar moleza para a gente no jogo", completou o atleta tricolor.

Junto com o técnico Itamar, Toty estava em campo na última vitória do Santa Cruz em Clássicos das Multidões.

"Em 2020, foi o último ano que a gente conseguiu vencer. Isso gera uma responsabilidade tanto para os atletas como para os torcedores. Esse jogo é crucial para a gente consolidar o que estamos fazendo", comentou Toty que valorizou o fato do primeiro objetivo da temporada de garantir o calendário nacional em 2025 já ter sido conquistado.

Em decisão tomada pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF), os dois jogos entre Santa Cruz e Sport pelas semifinais do Pernambucano serão realizados com torcida única. O primeiro jogo terá a participação apenas de tricolores nas arquibancadas. Toty ressaltou a importância da torcida coral para os atletas.

"Em relação a essas decisões, não cabe aos atletas. Se eles [FPF] acharam por bem fazer dessa forma, quem somos nós para discordar. Como estamos em casa, precisamos aproveitar o nosso torcedor, chamar que eles lotem o estádio para que façam um bom espetáculo na arquibancada e a gente dentro de campo. Em relação a ter torcida adversária, não faz muita diferença porque a gente precisa estar focado no nosso. Ouvir o incetivo do nosso torcedor".

A última atualização de público divulgada pelo Santa Cruz na noite da última quarta-feira (7) informou que já foram mais de 18 mil ingressos vendidos de forma antecipada. A expectativa é que a torcida coral supere o público de 35 mil torcedores do confronto contra o Central.

