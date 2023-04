A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Toulouse goleia Nantes e conquista Copa da França Esse foi o título de maior expressão do time francês

O Toulouse FC conquistou a Copa da França ao derrotar o atual campeão Nantes por 5 a 1 na final disputada na noite deste sábado, no Stade de France, que contou com a presença na tribuna do presidente Emmanuel Macron.

O Toulouse ergueu assim a segunda 'Coupe' de sua história, depois do título de 1957. Após um primeiro tempo avassalador. a equipe foi para o intervalo vencendo por 4 a 0 com dois gols de Logan Costa (4' e 10') e dois de Thijs Dallinga (23' e 31').

O Nantes diminuiu com um pênalti cobrado por Ludovic Blas (75') mas o marroquino Zakaria Aboukhlal ampliou quatro minutos depois (79').

