Tour de Carnaval agita Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, neste fim de semana

A Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), abrirá suas portas para um tour de Carnaval no próximo domingo (4), oferecendo quatro sessões exclusivas às 9h, 10h, 11h e 12h. O público será recepcionado por uma orquestra.

Com capacidade de 60 pessoas por sessão, os participantes terão a oportunidade de explorar os bastidores e conhecer curiosidades do complexo esportivo.

“É com grande alegria que anunciamos a volta de uma das atividades mais procurada. O tour reestreia em 2024 no clima do maior carnaval do mundo e abre suas portas para a população pernambucana conhecer suas instalações de forma gratuita”, afirma o presidente da Arena de Pernambuco, Marcos Nunes.

Os ingressos são gratuitos, mas é necessário solicitar a entrada no link.

