Trabalhando para incluir o Santa Cruz, FPF tenta ampliar números de vagas da Série D

Que a situação do Santa Cruz é delicada não é novidade. O Tricolor foi eliminado da Série D ainda em julho e está sem calendário para disputar no segundo semestre de 2024. Contudo, Evandro Carvalho, Presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), nesta sexta-feira (1º), afirma ter se reunido com a CBF para pensar na possibilidade de ampliar a Quarta Divisão e incluir o time do Arruda.

“Nós agora estamos trabalhando na hipótese que nós desejamos, que seria uma ampliação da Série D e buscaremos isso de modo a possibilitar que grandes clubes, como Paraná, Santa Cruz e outras equipes possam ter um calendário no segundo semestre do próximo ano”, afirmou o mandatário.

Quinto colocado do Pernambucano, terminando atrás de Retrô e Petrolina, o Santa não conquistou vaga para o torneio nacional via campeonato estadual. As esperanças da Cobra coral depois da eliminação da Série D deste ano estavam depositadas na Fênix de Camaragibe, que caiu ainda nas oitavas de final e não pôde ajudar o time do Arruda.

Outra disputa que o Santa não tem vaga garantida é a Copa do Nordeste, onde o Tricolor precisará passar pela fase preliminar. Ainda segundo Evandro, essa fase pré não estava garantida de acontecer.

“Obtivemos a aprovação e a decisão de restabelecer e renovar aquela fase preliminar da Copa do Nordeste. Ela não iria acontecer, mas será realizada, o que vai possibilitar o Santa Cruz a chance de jogar a seletiva e disputar o torneio", disse.







