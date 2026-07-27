"Trabalho é bom, mas falta transformar em resultado", avaliou Dal Pozzo

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Há quase dois meses, o Sport não sabe o que é vitória. São nove jogos de jejuns. O tropeço mais recente foi no empate em 1x1 com o Cuiabá, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a fase ruim, o técnico Gilmar Dal Pozzo defendeu que “o trabalho é bom”, mas que tem faltado ao Leão evitar falhas coletivas que estão custando as vitórias.

“Quando cheguei aqui, em 2022, também tive rejeição grande, mas conseguimos reverter a situação, dando um padrão à equipe, tendo quatro, cinco vitórias que sustentaram o início do trabalho. Agora estamos fazendo um trabalho bom, mas não estamos transformando isso em resultado. Tenho essa consciência”, afirmou.

O treinador também ressaltou que reconhece a pressão da torcida em torno da sequência de resultados ruins, indicando que o problema do Sport tem sido a repetição de erros defensivos.



“Não tenho redes sociais, mas seria ignorante da minha parte achar que o torcedor está feliz e me aplaudindo. Sei da minha responsabilidade, mas sei das minhas convicções. Não estamos conseguindo transformar o trabalho em resultados. Hoje o cenário foi o mesmo e as minhas desculpas são as mesmas desde o jogo contra o Criciúma. Dos oito gols que tomamos, quatro deles, no mínimo, foram por erros nossos. Isso tem feito a diferença. Se tivéssemos evitado isso, os resultados teriam vindo”, declarou.



O treinador também lamentou que o Sport mais uma vez tomou gol de bola aérea. Falha que também aconteceu na rodada passada, no empate em 1x1 com o Goiás. “Estamos tomando muitos gols de cabeça. Hoje, o que tomamos, nós paramos na jogada para pedir a falta e não houve cobertura do atleta nosso. São tomadas de decisão dos atletas que, na hora, têm um peso mental. Fui atleta e sei que esses momentos são difíceis”, pontuou.

O Sport é o 10º colocado da Série B, com 29 pontos. A equipe enfrenta na próxima rodada o Vila Nova, no estádio OBA, no dia 8 de agosto.

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