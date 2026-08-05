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Futebol Internacional

Trabzonspor anuncia contratação de Mohamed Salah após saída do Liverpool

Atacante egípcio é apresentado em vídeo nas redes sociais e inicia novo capítulo da carreira no futebol turco

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Mohamed Salah deixou o Liverpool e foi contratado pelo clube turco Trabzonspor Mohamed Salah deixou o Liverpool e foi contratado pelo clube turco Trabzonspor  - Foto: Paul Ellis/AFP

O Trabzonspor oficializou nesta quarta-feira a contratação de Mohamed Salah. O atacante egípcio, de 34 anos, chega ao clube turco sem custos após o fim de seu contrato com o Liverpool, encerrando um dos capítulos mais aguardados da atual janela de transferências do futebol europeu.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais do clube, que divulgou um vídeo mostrando Salah pela primeira vez com a camisa grená e azul do Trabzonspor. Na gravação, o jogador também enviou uma mensagem aos torcedores.

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— Torcida do Trabzonspor, vocês estão prontos? Vejo vocês em breve — afirmou o atacante, antes de completar, em turco, com o lema tradicional da torcida: "Bize Her Yer Trabzon" ("Todo lugar é Trabzon para nós").

A negociação foi concluída poucos dias depois de o clube confirmar oficialmente o início das conversas com o jogador. Na sequência, Salah viajou à Turquia para realizar exames médicos e assinar contrato antes do anúncio oficial.

Nas últimas semanas, o egípcio teve o nome ligado a diferentes destinos. Clubes como Besiktas e Atlético de Madrid apareceram entre os interessados, assim como equipes da Arábia Saudita, entre elas Al-Ittihad e Al-Diriyah, além de sondagens do futebol norte-americano.

Ao optar pelo Trabzonspor, Salah decidiu permanecer no futebol europeu. A expectativa da diretoria é que a experiência do atacante seja determinante tanto na disputa do Campeonato Turco quanto nas competições continentais da temporada.

Salah deixa o Liverpool após nove temporadas marcadas por títulos e recordes. Pelo clube inglês, conquistou a Liga dos Campeões, a Premier League, o Mundial de Clubes, a Supercopa da Uefa, além de taças nacionais. Individualmente, consolidou-se como um dos maiores artilheiros da história dos Reds e um dos principais jogadores do futebol mundial na última década.

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