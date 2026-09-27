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NFL Tradicionais pontos de concentração de torcida no Maracanã são tomados por fãs da NFL Estádio recebe primeiro jogo da liga neste domingo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens

Este é um domingo diferente para o Maracanã, que recebe o seu primeiro jogo da NFL na história.

Além do estádio, os bares e estabelecimentos nos arredores, costumeiramente ocupados por torcedores dos quatro grandes clubes do futebol carioca, estão tomados por fãs de futebol americano.

É possível ver camisas de Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, que jogam a partir das 17h25, e de quase todos os outros times da liga.

O Bar dos Esportes, na frente do setor Sul, concentrou muitos torcedores, especialmente dos Cowboys.

O Bode Cheiroso e o Patota Bar, ambos nas duas vizinhas aos estádio, também viraram escolhas certas para o esquenta do pré-jogo.

Além disso, há um espaço montado pela organização do jogo, denominado Experience, oferecendo atrações abertas ao público. Uma fila já se formava horas antes da partida.

As pessoas vêm do Rio e de diversas partes do Brasil. Também há torcedores de Cowboys e Ravens que vieram dos Estados Unidos para acompanhar o jogo internacional de seu time e conhecer a cidade.

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