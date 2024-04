A- A+

FRAUDE Tradutor do astro do beisebol Shohei Ohtani é acusado de tirar mais de R$ 81 milhões de atleta Dinheiro teria sido usado para pagar dívidas de jogo, segundo denúncia de promotor da Califórnia

Ippei Mizuhara, que foi tradutor e amigo do japonês Shohei Ohtani durante anos, foi acusado na quinta-feira de transferir ilegalmente mais de US$ 16 milhões da conta bancária do superastro do Los Angeles Dodgers para pagar dívidas de jogo.

Um promotor da Califórnia acusou Mizuhara, 39, de fraude bancária por supostamente fazer uma série de transferências sem o conhecimento ou permissão de Ohtani, informou o Departamento de Justiça em comunicado.

O texto observou que não há evidências que sugiram que Ohtani tivesse conhecimento ou estivesse envolvido nas atividades ilegais de jogo de Mizuhara.

Veja também

Sport Sport ganha pausa para focar na Série B e Soso vê time "alcançando melhor identificação"