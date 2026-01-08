Trae Young deixa o Atlanta Hawks e acerta com o Washington Wizards em troca envolvendo CJ McCollum
Armador é recordista de assistências e bolas de três em Atlanta
O armador Trae Young seguirá a carreira no Washington Wizards. Em troca, a franquia da capital americana enviará o veterano CJ McCollum e Corey Crispet para a Geórgia e o Atlanta Hawks, afirma a ESPN americana.
Young deixa Atlanta como recordista da franquia em assistências, superando Doc Rivers, e como o jogador com mais bolas de três convertidas, ultrapassando Mookie Blaylock. Ele também figura como quarto em lances livres convertidos e sexto em pontos na história do Hawks.
Leia também
• Houston Rockets vencem Phoenix Suns e Kevin Durant é decisivo em vitória contra ex-clube na NBA
• Devin Booker acerta cesta de três no último segundo e Suns vencem Oklahoma City Thunder na NBA
• NBA: Liga proíbe ritual pré-jogo inusitado de armador do Orlando Magic
Selecionado no Draft de 2018 como a quinta escolha, o armador se consolidou como um dos principais atacantes da liga. Na temporada atual, o jogador nascido no Texas é top 10 em pontos e líder em assistências na NBA, feito alcançado por poucos nomes — entre eles Nikola Jokić, Luka Dončić, James Harden e Devin Booker.
Apesar do desempenho individual e de quatro participações no All-Star, Young não conseguiu se firmar como estrela intocável em Atlanta. A mudança o leva agora para uma das equipes com pior campanha recente da liga, onde o Wizards busca acelerar uma reconstrução ao redor de um armador de elite.