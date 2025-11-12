A- A+

LUTO Tragédia na Colômbia: jovem promessa do futebol local e o pai morrem afogados durante mergulho Joel David López Solano, de 16 anos, não percebeu a profundidade nem a força da correnteza da barragem

Joel David López Solano, de 16 anos, considerado uma promessa do futebol colombiano, morreu afogado em uma barragem no departamento de Córdoba, na Colômbia. O pai, Orangel López Vaquero, de 42 anos, também morreu ao tentar salvar o filho.

De acordo com a imprensa local, pai e filho pararam para nadar e não perceberam a profundidade nem a força da correnteza. O irmão mais novo de Joel, de apenas sete anos, foi quem deu o alerta e chamou ajuda.

O jovem jogador atuava nas categorias de base do Envigado e estava a poucos dias de embarcar para a Argentina, onde faria testes no San Lorenzo. Joel estava em sua cidade natal apenas para resolver a documentação do passaporte antes da viagem para Buenos Aires.

A tragédia interrompeu um sonho que começava a se tornar realidade. Nas redes sociais, o Envigado lamentou a morte do atleta e prestou condolências à família.

