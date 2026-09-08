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corrida Serra Negra recebe segunda edição do Project Trail Run Evento reúne atletas de diferentes regiões do país, terá representantes da Seleção Brasileira de Skyrunning e programação para toda a família

O crescimento da corrida de montanha em Pernambuco ganha mais um capítulo no próximo dia 10 de outubro, quando o distrito de Serra Negra, em Bezerros, recebe a segunda edição do Project Trail Run (PTR) Serra Negra.

Em meio às paisagens naturais, ao clima característico da região e aos terrenos que desafiam os corredores, o evento vem se consolidando como um dos encontros de destaque do trail running no estado.

Realizado em um cenário naturalmente propício para a modalidade, o PTR Serra Negra propõe uma experiência que vai além da competição. A prova leva os atletas para dentro das trilhas e transforma o contato com a natureza em parte fundamental do desafio.

Para quem já pratica a modalidade, é uma oportunidade de testar resistência e técnica. Para quem está começando, uma porta de entrada para um universo que vem conquistando cada vez mais adeptos.

Nesta edição, os atletas poderão escolher entre quatro distâncias: 7 km, 17 km, 27 km e 42 km, permitindo a participação de corredores com diferentes níveis de experiência, desde aqueles que estão começando no trail running até atletas mais acostumados aos grandes desafios de montanha.

Campeões e participantes da competição do ano passado Foto: divulgação

PTR Kids

Mas a programação não é exclusiva para os corredores adultos. O evento também contará com a PTR Kids, uma atividade voltada para as crianças e pensada como uma forma de aproximá-las do esporte de maneira leve e divertida.

A participação não tem caráter competitivo: a proposta é proporcionar uma brincadeira, incentivar a prática esportiva desde cedo e permitir que pais e filhos vivenciem juntos a experiência do evento.

Diferentemente das provas adultas, a PTR Kids não acontece dentro das trilhas. A atividade será realizada no entorno da Arena PTR, com um percurso adaptado e seguro, passando por trechos de asfalto e terra batida.

Além da corrida, haverá espaço de recreação para as crianças, criando um ambiente de convivência para toda a família.

Assim, enquanto os adultos encaram os desafios das trilhas de Serra Negra, as crianças também poderão ter sua própria experiência esportiva, em um ambiente pensado especialmente para elas.

Um dos sinais do crescimento do evento é justamente a capacidade de atrair atletas de diferentes regiões do país. O movimento acompanha uma expansão do próprio trail running em Pernambuco, que vem ganhando novos praticantes e fortalecendo uma comunidade apaixonada por correr em ambientes naturais.

E a edição de 2026 terá ainda um ingrediente especial: a presença de atletas de destaque nacional. O PTR Serra Negra receberá Letícia Saltori e Celinho, integrantes da Seleção Brasileira de Skyrunning e nomes reconhecidos dentro da modalidade.

A participação dos dois atletas reforça a dimensão que o evento vem alcançando e coloca Serra Negra no radar de corredores que enxergam Pernambuco também como destino para a prática da corrida de montanha.

Mais do que receber uma competição esportiva, Serra Negra oferece ao atleta uma experiência particular. O distrito de Bezerros reúne clima serrano, paisagens naturais e um ambiente que combina natureza, cultura e hospitalidade.

O percurso do PTR aproveita justamente essas características para proporcionar aos participantes uma experiência diferente das provas tradicionais de asfalto.

Para o PTR, levar a prova para Serra Negra também representa uma forma de aproximar esporte, natureza e turismo. A proposta é fazer com que o atleta não apenas corra, mas conheça e vivencie um dos cenários mais característicos do interior pernambucano.

Criado com a proposta de transformar a corrida em uma experiência dentro das trilhas, o Project Trail Run vem trabalhando para fortalecer a modalidade e ampliar a comunidade de praticantes no Estado. O evento reúne atletas de alto rendimento, corredores amadores e pessoas que estão descobrindo agora o trail running, contribuindo para que a modalidade alcance cada vez mais pessoas.

A menos de 40 dias da prova, as inscrições seguem em ritmo intenso e entram na reta final. A organização recomenda que os interessados não deixem a decisão para os últimos momentos, já que o período de inscrições pode ser encerrado antes da data do evento conforme o preenchimento das vagas disponíveis.

Com a segunda edição da etapa Serra Negra se aproximando, a expectativa é ampliar ainda mais a participação de atletas de Pernambuco e de outros estados, consolidando o evento como uma das experiências de corrida de montanha que vêm ganhando espaço no calendário esportivo pernambucano.

Serviço

PTR Serra Negra 2026

Data: 10 de outubro de 2026

Local: Serra Negra, Bezerros (PE)

Distâncias: 7 km, 17 km, 27 km e 42 km

Também haverá: PTR Kids e espaço de recreação infantil

Inscrições: abertas

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