Traipu-AL bate Sampaio Araiosense-MA e leva título da 51ª Taça Brasil de Futsal Adulto da 1ª Divisão

Após 23 jogos e 121 gols marcados ao longo de uma semana, a 51ª Taça Brasil de Futsal Adulto da 1ª Divisão conheceu seu campeão! O troféu ficou com o Esporte Clube Traipu (AL), que venceu o Sampaio Araiosense (MA) por 2x1 neste sábado (5), na final nordestina realizada no Ginásio Poliesportivo SESC LER, em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco.

O jogo



A decisão colocou frente a frente o melhor ataque, o Sampaio, contra a defesa menos vazada, o Traipu. O jogo começou muito equilIbrado, mas com o Sampaio levando mais perigo no ataque. Porém, foi o Traipu que pulou na frente do placar. Aos sete minutos, após tiro de canto, Matheus pegou de primeira e fez um golaço: 1x0.

O Sampaio tentou chegar ao empate, mas o goleiro Leo Borba mostrou porque os alagoanos têm a melhor defesa do campeonato.

No segundo tempo, o Traipu deu outro bote certeiro. Logo aos cinco minutos, em um lançamento longo, Pingo fez um belo gol: 2x0. Só que desta vez, os maranhenses conseguiram reagir. Pirulito venceu o goleiro Leo Borba aos oito minutos: 2x1. O jogador chegou ao sétimo gol na competição - artilheiro isolado.

O drama seguiu até os últimos segundos, com o Sampaio tentando chegar ao empate com goleiro-linha. E na última bola do jogo, faltando um segundo, os maranhenses criaram uma jogada e, após cruzamento do lado direito, a bola foi desviada para o gol. Mas a arbitragem alegou que o tempo já havia se esgotado.

A 51ª Taça Brasil de Futsal Adulto da 1ª Divisão foi organizada em parceria entre a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e a Federação Pernambucana de Futsal (FPFS), com apoio da Prefeitura de Goiana.

