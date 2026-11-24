A- A+

FUTEBOL Tramways, em busca do tempo perdido Clube inicia retomada após mais de 80 anos de inatividade e procura autor de canção em homenagem ao clube, que sonha ser "o segundo time dos pernambucanos" com ideias que vão além das vitórias

Procura-se Alfredo Galvão. Bicampeão invicto do Campeonato Pernambucano e hexacampeão da Copa da Torre, o Tramways está em processo de ressurgimento após mais de 80 anos de inatividade. E parte da retomada passa também por uma investigação para encontrar o suposto autor de uma canção que homenageia o clube. Os “Elétricos” querem transformar a composição “Expresso da Torre” no hino oficial da Águia.

Descoberta

“Um dos nossos sócios, Kadu Hammet, fez um minidocumentário sobre o Tramways e encontrou uma música sobre o clube. Mas a gente não sabe a procedência exata da canção, só temos o nome do autor. Não sabemos se é antiga ou se foi feita recentemente. De toda forma, a canção conseguiu captar muito bem a essência do clube. Nossa ideia é encontrar Alfredo para negociar a possibilidade de transformar a canção oficialmente no nosso hino”, afirmou o presidente do Tramways, João de Oliveira.

Na letra, o presidente destaca o trecho em que o autor relembra a criação do clube, formado da fusão de três equipes internas da empresa britânica que deu origem ao Tramways: Aurora Sport Club, Tuiuty Força Sport Club e Tráfego Sport Club, ressaltando ainda o bicampeonato estadual de 1936/1937.

“A música faz uma ligação muito bonita da nossa história, resgatando a criação do clube e citando que o Tramways foi o ‘campeão suburbano’, que era como se falava à época sobre o futebol amador. Ela fala dos nossos ideais também ao citar o ‘eterno esquadrão’ e os seis títulos da Copa Torre. Não sabemos se uma outra canção pode aparecer, mas nosso grupo de sócios gostou bastante dessa e queremos que ela seja o nosso hino. Tem uma licença poética forte”, apontou.

Passado

Fundado inicialmente em 1934, o Tramways foi criado por funcionários da companhia inglesa Pernambuco Tramways & Power Company Limited, responsável pelos serviços de transporte e distribuição de energia elétrica no Recife.

O clube mandava seus jogos no estádio Parque da Jaqueira, que tinha capacidade para três mil pessoas. Em 1936, conquistou seu primeiro título pernambucano, na última edição do campeonato disputada em caráter amador. Dois anos antes, havia vencido a competição de acesso.

A equipe foi campeã invicta do Pernambucano de 1936 com 11 vitórias e dois empates. No ano seguinte, mais uma campanha sem derrotas para levantar a segunda taça estadual, agora com o torneio já profissionalizado.

Após enfrentar uma crise financeira, o Tramways fechou as portas em 1943. O fim (até pouco tempo) da instituição que foi uma das pioneiras no conceito da profissionalização do futebol e ao pagamento de salários a jogadores em Pernambuco na década de 1930.

Presente

Em agosto deste ano, o Tramways anunciou o processo de retorno às atividades. “Nosso objetivo é jogar o Pernambucano sub-20 em 2028 e o principal em 2030. Ainda não estamos filiados à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) porque precisamos levantar um recurso de R$ 1,8 milhão. Mas já temos alguns projetos. Fechamos uma parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) para ser um braço nosso no futebol universitário, utilizando o campo deles. Depois, no ano que vem, além do time universitário, também devemos ter um de futsal. Nós recebemos propostas para jogar em Gravatá e em Goiana, mas queremos atuar no Recife”, indicou o presidente.

“Também estamos perto de iniciar uma escolinha de futebol, provavelmente em março do ano que vem, em parceria com o Clube Sargento Wolff, em Afogados, que tem uma estrutura legal. Queremos olhar não somente os meninos que talvez virem jogadores de futebol, mas também aqueles que precisam se encaixar em algum lugar na vida para não ficarem à margem da sociedade”, complementou.

Futuro

Nas palavras do presidente, o Tramways quer ser “o segundo time dos pernambucanos”. O processo, para isso, é focar em ideias que vão além das vitórias. “Temos princípios a seguir. Um deles é a filosofia do poema “Invictus”, além dos 12 valores do cavalheirismo. Essas são nossas principais bases filosóficas. O nosso objetivo não é ganhar títulos, mas trazer uma visão diferente do futebol”, iniciou.

“O Brasil se distanciou da sua essência. Passou a pensar somente em formar jogadores para a Europa. Nós não somos uma associação, somos uma empresa, mas temos uma visão diferente porque queremos formar homens, inspirar as próximas gerações a serem melhores pessoas. A vitória é importante, mas não é a coisa mais importante. Queremos que as pessoas tenham orgulho de torcer para o Tramways”, completou.

O poema Invictus, de William Ernest Henley, aborda o tema da superação das adversidades. Já os 12 valores do cavalheirismo representam o código de conduta moral e social idealizado pelos cavaleiros medievais, popularizado e sistematizado por historiadores como Léon Gautier e Arthur Conan Doyle. Os pilares são senso de aventura, generosidade, lealdade, respeito, dignidade na derrota, elegância, honestidade, honra na palavra, cortesia, humildade, solidariedade e defesa de um ideal.

A inspiração para o Tramways adotar os conceitos acima veio também por meio de uma obra cinematográfica que leva justamente o nome do poema citado por João: o filme Invictus, de 2009, dirigido por Clint Eastwood e estrelado pelos atores Morgan Freeman e Matt Damon, que conta a história real de como o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, usou a Copa do Mundo de Rugby de 1995 para unir o país após o fim do apartheid.

Cavalheiros

“Quando eu estava assistindo ao filme, eu me recordo de uma frase que dizia o seguinte: ‘o rugby é um esporte de brutos jogado por cavalheiros e o futebol é um esporte de cavalheiros jogado por brutos’. Daí eu imaginei: ‘por que não fazer do futebol um esporte de cavalheiros jogado por cavalheiros? O futebol é uma inspiração para os mais jovens. Uma conduta adequada reflete na torcida e impacta a sociedade também. Precisamos de boas referências e o Tramways quer construir isso. O ser humano comete erros, mas uma ideia fica acima disso. O poema “Invictus” também fala da força da resiliência quando diz: ‘eu sou o capitão da minha alma, eu sou o senhor do meu destino’, dizendo que somos responsáveis por trazer o que queremos para nossa vida”, detalhou.

“No Tramways, nós não vamos demitir treinador por conta de derrotas, mas sim vamos analisar o método aplicado. Os adversários mais difíceis que o nosso time terá de enfrentar serão os companheiros no treinamento. No jogo, eu quero os atletas soltos porque futebol é entretenimento. Criou-se um cenário de guerra no futebol, com casos até de pai de jogador atirando em árbitro. Isso é loucura. Não queremos essa agressividade que torna o estádio um local inseguro. Futebol não é isso. Por isso, nós também respeitamos nossos adversários, sem tratá-los como inimigos. Sabemos que são conceitos disruptivos, de uma cultura difícil de construir. Mas o Tramways passou 83 anos parado e não precisamos resolver isso em oito meses. Eu não sei quando vamos implantar tudo isso, mas o importante é que vamos”.

Veja também