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ESPORTES Trans, testagem e DSD: como decisão do COI afeta o esporte mundial Comitê endurece regras de elegibilidade no esporte feminino, veta atletas trans e pode dificultar acesso em casos de desenvolvimento sexual diverso

Em decisão de seu conselho executivo divulgada nesta última quarta-feira, o Comitê Olímpico Internacional (COI) endureceu as regras para a participação em competições femininas. No que foi chamada de “Política de proteção à categoria feminina (mulheres) no esporte olímpico”, o comitê anunciou a exigência de testes genéticos para as atletas mulheres.

A medida passa a valer a partir dos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles, sem efeito retroativo. As atletas terão que passar uma única vez pelo teste de detecção do gene SRY, ligado ao cromossomo Y: estão liberadas as que testarem negativo para o gene.



As exceções previstas pelo COI são atletas com síndrome de insensibilidade a andrógenos (SIA) e diferenças de desenvolvimento sexual (DSD, na sigla em inglês) “que não se beneficiem dos efeitos anabólicos ou de aumento de performance da testosterona”.

Na prática, a medida veta a presença de mulheres trans nas categorias femininas e deixa ainda mais incerta a participação das atletas DSD. Até aqui, a única atleta trans a competir no feminino em Jogos Olímpicos foi a halterofilista neozelandesa Laurel Hubbard, em Tóquio-2020.



Atletas com casos considerados como DSD incluem nomes do atletismo, como Christine Mboma (Namíbia), Beatrice Masilingi (Namíbia) e Francine Niyonsaba (Burundi). O caso mais famoso é o da sul-africana Caster Semenya, bicampeã olímpica nos 800m, que travou longas batalhas judiciais para competir.

No comunicado sobre a nova política, o comitê deixa clara a abrangência da nova regra: federações e comitês nacionais e internacionais que tiverem "a responsabilidade em implementar regras de elegibilidade para eventos do COI". Ou seja: todo o escopo olímpico. Ainda não se sabe se a medida será estendida ao cenário de clubes quando organizado por essas entidades.

O que é o teste do gene SRY?

Referência em endocrinologia do esporte e professor titular da Faculdade de Medicina da UFRGS, Rogério Friedman explica que o teste de SRY pode ser realizado por saliva, sangue e mucosa da bochecha, e busca o gene SRY, que determina a diferenciação da gônada primitiva (que se tornará ovário ou testículo) ainda na formação humana, na fase de feto. O gene seria uma "assinatura biológica" de que a gônada se tornaria um testículo.





— Antigamente se fazia pesquisa de cromossomos; antes, ainda faziam o que se chamava de cromatina sexual, o que depois foi banido, em 1996. Daí, houve uma série de critérios diferentes, que foram mudando ao longo dos anos. Acho que a exigência do COI para a pesquisa do gene SRY vai tornar a liberação desses casos (DSDs) na categoria feminina mais difícil, sim.

Ele explica, porém, as possíveis exceções dentro do que foi dito pelo COI:

— Nesses casos de diferença de desenvolvimento sexual, essas mulheres podem ser 46,XX, ou seja, não necessariamente têm o cromossomo Y, e não vão ter o gene SRY. Existem várias polêmicas envolvendo mulheres com diferenciação sexual, principalmente as que têm hiperandrogenismo, que são estados de produção aumentada de hormônios, entre aspas, masculinos. Mas aparentemente, sendo o gene SRY negativo, essas pessoas vão ser autorizadas a competir na categoria feminina.

COI nega pressão e prevê conversas com federações

A decisão do COI vem depois de constituição de grupos de estudos sobre o assunto, segundo o próprio comitê, e vai ao encontro de políticas adotadas por federações internacionais como as de atletismo, esportes aquáticos e boxe e chega em um contexto de pressão sobre mulheres trans no esporte. Até então, o último grande movimento do COI sobre o assunto havia sido um documento publicado em novembro de 2021, ainda durante a gestão de Thomas Bach, titulado (em tradução livre) "Estrutura de equidade, inclusão e não discriminação com base em identidade de gêneros e variação sexual".

A publicação indicava que não cabia ao comitê internacional ditar as regras de elegibilidade em todos os esportes e dava autonomia às federações internacionais, enquanto oferecia uma proposta de atuação em dez princípios: inclusão, prevenção de danos, não discriminação, equidade, não presunção de vantagem, abordagem baseada em evidências, primazia pela autonomia da saúde e do corpo, abordagem centradas nas partes interessadas, direito a privacidade e revisões periódicas. No comunicado de quarta-feira, esse documento foi citado como substituído pela nova política.

Presidente dos EUA, Donald Trump comemorou a decisão, enquanto Kirsty Coventry, presidente do COI, negou pressão do mandatário pela medida. À agência de notícia Reuters, um porta-voz da World Athletics, federação internacional de atletismo, também corroborou a decisão e falou em "proteger o esporte feminino".

Em entrevista coletiva, Coventry projetou a aplicação do novo regulamento:

— Esta é apenas a primeira fase. Agora estamos entrando na segunda fase, na qual trabalharemos com federações e comitês olímpicos nacionais para discutir como será a implementação.

Consultado pelo Globo, o Comitê Olímpico Brasileiro afirmou que a prerrogativa de decidir as condições básicas de participação nos Jogos Olímpicos é do COI e que seguirá as regras estabelecidas pela entidade.

Decisão gera críticas

Em nota, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) falou em "reedição de velhas estratégias de exclusão disfarçadas de neutralidade científica":

"É fundamental lembrar que o próprio campo esportivo já recorreu a práticas profundamente violadoras, como os testes de verificação de gênero, inspeções genitais e físicas invasivas e critérios biomédicos arbitrários que atingiram, sobretudo, mulheres com variações biológicas e pessoas intersexo. Esses mecanismos, amplamente criticados por organismos de direitos humanos, resultaram na exclusão e interrupção de carreiras, além de exporem atletas a situações degradantes. O retorno indireto dessa lógica, ainda que sob novas roupagens, representa um grave retrocesso e evidencia o viés presente nas decisões atuais, que retomam o controle dos corpos como forma de regulação", diz trecho.

A oposta Tifanny Abreu, campeã da Superliga de vôlei pelo Osasco e principal atleta trans brasileira na atualidade, lamentou a decisão, mas falou em "seguir lutando". Para além do Brasil, Caster Semenya reagiu e afirmou que esperava que Coventry "fosse diferente":

"Se o COI nos ouvisse de verdade e a presidente fizesse o que pede uma política baseada em evidências, essa política não existiria. Não tem cheiro de ciência, tem cheiro de estigma. Não nasceu de cuidado com os atletas, mas sim de pressão política", diz trecho de fala reproduzida pela Reuters.

Para Barbara Pires, doutora em antropologia do Museu Nacional (UFRJ) e consultora em promoção da igualdade de gênero no ecossistema esportivo, a medida é uma vigilância não produtiva e insegura.

— O COI revive uma era de testagens sexuais em que a suspeita se confundia com a proteção, em que todas as mulheres que participavam dos Jogos Olímpicos eram testadas compulsoriamente para investigar suas características sexuais para determinar um sexo biológico. Esse histórico de vigilância não é produtivo nem seguro para o esporte feminino. Como as pesquisas dos anos 1980 e1990 demonstravam, o critério de testagem a partir do gene SRY não é conclusivo, é um procedimento controverso. O sexo biológico não é essencialmente binário, ele depende de uma cadeia de fatores para desenvolver um fenótipo tipicamente feminino ou masculino. Isso quer dizer que mulheres com cromossomos sexuais 46,XY não são homens biológicos, mas sim mulheres com variações de intersexualidade, que se encaixam em um contínuo de determinação sexual onde a binariedade seria apenas a norma, e não o natural — analisa ela, que fala em prejuízo ao desenvolvimento do esporte feminino:

— Retomar esse modelo científico de testagens sexuais é rebaixar novamente a feminilidade a um espaço de controle, vigilância e suspeição, reintroduzir barreiras estruturais que limitam o desenvolvimento do esporte feminino, um método que não deveria ter lugar em um ambiente contemporâneo de inclusão e diversidade.

A pesquisadora defende a necessidade de mais evidências científicas sobre as diferenças corporais e prega integração, inclusão, autonomia e bem-estar de atletas trans e intersexo como boas práticas para esse entendimento no esporte. E alerta para os riscos do caminho do COI:

— No caso de atletas trans, esse tipo de regulação genética apenas produz pânico moral, já que a única atleta trans qualificada para os Jogos Olímpicos na era moderna foi a levantadora de peso Laurel Hubbard, da Nova Zelândia, uma atleta excepcional, mas que em nível olímpico não passou da fase inicial em sua categoria de +87 kg, durante os Jogos de Tóquio. Isso significa que atletas dissidentes, como as mulheres trans e intersexo, mas também mulheres cis que não se conformam a um padrão de feminilidade, levantando suspeitas com seus corpos e performances, podem ser alvos de escrutínios biomédicos no contexto da nova regulação do COI. Historicamente, essas investigações e testagens reforçam desigualdades sociais e institucionais entre nações, que impactam de forma desproporcional mulheres do Sul Global, como as histórias de Edinanci Silva ou de Caster Semenya nos relembram.

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