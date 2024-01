A- A+

futebol Transferência de Neymar para o PSG é investigada pela Justiça francesa por favor fiscal, diz jornal Ex-diretor de comunicação do clube teria pressionado governo francês para não pagar impostos

O ex-diretor de comunicação do PSG Jean-Martial Ribes teria pressionado o governo francês para conseguir "favores fiscais" na transferência de Neymar para o clube, segundo publicado pelo jornal Libéracion nesta quarta-feira (3).

O jornal francês teve acesso a um relatório de nove páginas da Inspeção-Geral da Polícia Nacional (IGPN). O documento, que foi apresentado a juízes de Paris em 21 de novembro de 2022, contém mensagens trocadas entre o ex-diretor do PSG e o ex-deputado governista Hugues Renson e uma ex-assessora do Palácio do Eliseu, residência oficial da Presidência da Repúbica da França.

Para a lei francesa, segundo o jornal, a rescissão de € 222 milhões paga pelo clube poderia ser considerada como um adiantamento do salário do jogador. Nesse caso, o PSG deveria ter pago o valor devido à Seguridade Social e o imposto de renda.

O Libéracion afirma que, através de Renson, Ribes teria conseguido pedir ao ministro das Contas Públicas, Gérald Darmanin, para dispensar o clube de pagar impostos na transferência de Neymar do Barcelona para o PSG em 2017.

Nas mensagens enviadas a Renson, Ribes, que já foi indiciado por corrupção e tráfico de influência, pede pelo benefício para baratear a operação, que custaria muito ao clube. Segundo o jornal, o deputado diz que o gabinete do ministro Darmanin estava cuidando do caso.

Veja também

Liberdade condicional Condenado pelo assassinato da namorada, Oscar Pistorius deixará prisão em liberdade condicional