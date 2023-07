A- A+

Jogos Olímpicos Transporte, segurança e calor: o que preocupa os organizadores a um ano dos Jogos Olímpicos de Paris As Olimpíadas começam no dia 26 de julho de 2024 e vão até 11 de agosto

O principal organizador da Olimpíada francesa, Tony Estanguet, admitiu na última semana que esses 12 meses serão "difíceis" mas que não há necessidade de soar o alarme sobre questões como transporte e segurança. Apesar da violência que explodiu na França depois que um jovem de 17 anos foi morto a tiros pela polícia em uma parada de trânsito, Estanguet disse que a questão da segurança está sob controle.

"Sabemos que o último ano vai ser decisivo, não vai ser simples... vai ser um ano louco, um ano difícil. Mas temos que manter a calma", disse ele em uma coletiva de imprensa em Paris.

O COI emitiu em março um primeiro conjunto de recomendações para as federações esportivas internacionais permitirem o retorno de atletas russos e bielorrussos desde que foram banidos após a invasão de Moscou à Ucrânia no ano passado.

Já o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse na última semana que tinha certeza que a Olimpíada de Paris acontecerá "em um ambiente pacífico". Bach disse em uma mesa para a mídia online que o COI simpatizava com as pessoas afetadas pela violência e "ao mesmo tempo, podemos notar que esses tumultos não estão relacionados aos Jogos Olímpicos".

"Podemos sentir o grande apoio do povo francês a esses Jogos Olímpicos. Portanto, estamos muito confiantes de que os Jogos podem e acontecerão em um ambiente pacífico", disse Bach, que questionado sobre a participação dos atletas russos e bielorrussos em Paris, esquivou-se: "Temos a missão de unir todos os atletas do mundo em uma competição pacífica. Temos a responsabilidade de não punir os atletas pelos atos de seus governos".

Bach disse que o COI não tem pressa em decidir sobre a participação ou não destes atletas e brincou ao falar que o prazo era "antes dos Jogos".

"É muito cedo para tirar conclusões finais. Vamos levar o nosso tempo. Queremos ser diligentes e ter a maior confiança possível de que estamos tomando a decisão certa."

O COI emitiu em março um primeiro conjunto de recomendações para as federações esportivas internacionais permitirem o retorno de atletas russos e bielorrussos desde que foram banidos após a invasão de Moscou à Ucrânia no ano passado.

As Olimpíadas de Paris começam em 26 de julho de 2024 e vão até 11 de agosto, seguidas pelas Paraolimpíadas de 28 de agosto a 8 de setembro.

Calor infernal

Outra questão preocupante é com o calor que cozinha a Europa neste verão. Segundo a OMM, novos recordes de calor podem ser batidos. A máxima europeia anterior foi de 48,8 graus Celsius, alcançada na Sicília em agosto de 2021. A França atingiu a máxima histórica de 46 graus Celsius em 2019, e registrou seu mês de julho mais quente no verão passado, quando incêndios florestais ocorreram enquanto uma seca assolava o país.

A França escapou do pior das temperaturas escaldantes até agora neste verão. Os Jogos de 2024 serão realizados principalmente em Paris e arredores, embora alguns eventos ocorram mais longe da capital, incluindo o futebol em alguns locais do sul e as competições de vela nas águas do Mediterrâneo no litoral de Marselha.

Um plano de contingência está em vigor para ajustar os cronogramas, mas não há planos para mudar nenhum local, disse um porta-voz da Paris 2024 à Reuters.

"Em Tóquio é muito, muito úmido. As medidas de mitigação do calor funcionaram bem", ponderou Bach.

Veja também

Futebol Sport tem terceira melhor média de público da Série B 2023