NFL Travis Kelce admite erro após empurrar e gritar com técnico na final do Super Bowl Jason Kelse, irmão do atleta, diz que ele 'cruzou a linha' ao confrontar treinador

O tight end Travis Kelce empurrou e gritou com o técnico Andy Reid após ser substituído no primeiro tempo do Super Bowl. O jogador do Kansas City Chiefs assumiu o erro em um episódio de seu podcast New Heights, com o irmão, Jason Kelce, nesta quarta-feira (14).

— Não consigo ficar tão entusiasmado a ponto de esbarrar no treinador e pegá-lo desprevenido. Quando ele tropeçou, eu fiquei tipo: 'ah, merda’ — disse Kelce.

Durante a conversa, o atleta deu mais detalhes sobre o que o levou a agir daquela forma e revelou dificuldade para controlar as emoções.

— Aconteceu em um momento em que não estávamos jogando muito bem e eu não estava jogando muito bem e queria fazer alguma coisa. Às vezes as emoções fogem de mim e isso tem sido uma batalha na minha carreira — completou.

Jason Kelce, também atleta da NFL pelo Philadelphia Eagles, aconselhou o irmão e afirmou que ele “ultrapassou” os limites com a atitude.

A irritação de Travis aconteceu após Deommodoire Lenoir causar um fumble — jogada em que o jogador que tem posse da bola solta a mesma antes de ser interrompida pelos juízes — de Isiah Pacheco, e Javon Hargrave recuperar a posse para os San Francisco 49ers. Na jogada da corrida ele foi substituído pelo treinador. Porém, depois do título da franquia do Missouri, ele brincou ao falar sobre o momento de fúria.

— Ah, vocês viram aquilo? Eu vou manter entre nós, a não ser que meu microfone (no uniforme) diga ao mundo. Estava só dizendo o quanto o amo — falou.

O técnico Andy Reid foi contratado pelo Chiefs em janeiro de 2013. Antes, ele havia trabalhado 14 temporadas como treinador e vice-presidente executivo de operações do Philadelphia Eagles. Este é o terceiro título de Super Bowl na carreira do profissional, que também comentou sobre o ocorrido.

— Ele veio e me deu abraço, disse "desculpas por aquilo". Ele só quer estar no campo... Não há ninguém que eu entenda melhor que ele. É um moleque competitivo, e ama jogar. Ele faz eu me sentir jovem. Ele me pegou desequilibrado, eu não estava vendo — declarou.

No último domingo (11), o Kansas City Chiefs venceu por 25 a 22 o San Francisco 49ers na 58ª edição do Super Bowl. Em uma partida emocionante, o jogo terminou empatado no tempo regulamentar e precisou de um tempo extra. O quaterback Patrick Mahomes brilhou e terminou o duelo com 333 jardas aéreas, 66 jardas terrestres e dois passes para touchdown que levaram o Chiefs para vitória.

