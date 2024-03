A- A+

caiu Treinador Allan Aal é demitido do Náutico após derrota para Sport na primeira final do Pernambucano Críticas vindas das arquibancadas dos Aflitos durante o clássico foram intensificadas após primeiro gol do Sport

Allan Aal foi demitido do cargo de treinador do Náutico na noite deste sábado (30), depois de perder o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, no Estádio dos Aflitos, para o Sport, pelo placar de 2 a 0.

A decisão de desligar o treinador foi confirmada pelo presidente Bruno Becker, em um pronunciamento após o jogo.

Aal, que já estava sendo alvo de críticas por parte da torcida, pôde ouvir mais xingamentos contra si logo após o primeiro gol do Sport, marcado pelo zagueiro Rafael Thyere.

A recente derrota do Náutico para o América-RN pela Copa do Nordeste agravou a sua situação, e a "queda" do treinador já estava sendo defendida por alguns membros da direção alvirrubra. A ideia, contudo, não foi executada eo presidente do Nautico Bruno Becker, em entrevista, deu declaração de apoio ao treinador, dizendo que ele "só sairia se quisesse".



No lugar da coletiva de imprensa que seria com o treinador, o presidente do Náutico, Bruno Becker, deu apenas um pronunciamento, sem direito a perguntas dos jornalistas.



"Quero, antes de tudo, me dirigir à torcida alvirrubra. Esse direcionamento já é de inicio para pedir desculpas e comunicar o desligamento do treinador Alan Aal e de toda a comissão técnica. Nós entendemos que apesar das metas obtidas nesse primeiro trimestre, a performance fez a gente analisar e rever o objetivo maior do clube que é o campeonato da Série C e à subida para a série B. Apesar das metas, entendemos que é um momento de mudança, visando o objetivo maior que é o acesso à serie B", disse o dirigente.

"Confiamos no projeto, mas toda a confiança em qualquer projeto não pode afastar ajustes necessários. Então, entendemos que é momento de ajustes e vamos seguir nossos objetivos. E o maior, repito, é o acesso à série B", concluir Becker.

Fraco desempenho, apesar dos resultados

O Náutico conseguiu atingir alguns dos objetivos traçados neste primeiro semestre, como a classificação para a Copa do Brasil do próximo ano e para as quartas de final da Copa do Nordeste, mas o desempenho do time colocou em xeque a permanência do treinador.



Nos 21 jogos na temporada, o Náutico somou nove vitórias, seis empates e seis derrotas. Um aproveitamento de 52,3%.

