A- A+

FUTEBOL AMERICANO Treinador com mais títulos de Super Bowl, Bill Belichick chega a 300 vitórias na NFL Hexacampeão da liga com o New England Patriots, Belichick se tornou um dos únicos três técnicos que chegaram a esta marca

A sétima semana da NFL teve um recorde histórico alcançado por Bill Belichick, treinador do New England Patriots. Ao levar seu time à vitória por 29 a 25 contra o Buffalo Bills, no último domingo (22), Belichick chegou às 300 vitórias em temporada regular como treinador principal em sua carreira. Ele se juntou a dois membros do Hall da Fama que bateram esta marca: Don Shula, que marcou época no Miami Dolphins, e George Halas, comandante do Chicago Bears em várias oportunidades.

O treinador de 71 anos comanda os Patriots há mais de 20 — assumiu o cargo na temporada de 2000 — e foi campeão do Super Bowl em seis oportunidades, o que o faz o maior vencedor da era moderna da NFL. Como assistente do New York Giants nos anos 1980, venceu outros dois títulos. Agora, integra, ao lado de Shula (328) e Halas (318), o seleto grupo de técnicos que passaram das 300 vitórias.

A primeira experiência de Belichick como treinador principal foi no Cleveland Browns, entre 1991 e 1995, onde obteve uma marca de 36 vitórias e 44 derrotas. Nos Patriots, tem agora um histórico de 264 vitórias e 111 derrotas.

Contando apenas jogos dos playoffs da liga, Bill Belichick é o líder histórico, com 31 vitórias. Somando as duas contagens, seus 331 triunfos ficam atrás apenas de Shula, que detém 347 totais. Halas já foi ultrapassado e fica na 3ª posição, com 324.

Estas marcas alcançadas pelo treinador dos Patriots apenas o consolidam como o maior treinador da história do futebol americano, como apontado por muitos. E, aparentemente, ele terá tempo para seguir quebrando recordes. No domingo, o insider Ian Rapoport revelou que Belichick assinou uma extensão contratual lucrativa, um segredo que vem sendo guardado pela franquia.

No entanto, sua 24ª temporada na equipe da Nova Inglaterra vem sendo algo para se esquecer. Com duas vitórias e cinco derrotas, a equipe é a lanterna da divisão Leste da Conferência Americana (AFC), e não dá indícios de que se classificará aos playoffs. Na próxima rodada, visita o rival Dolphins, às 14h do domingo (29).

Treinadores com mais vitórias de temporada regular na NFL:

Don Shula: 328

George Halas: 318

Bill Belichick: 300*

Andy Reid: 253*

Tom Landry: 250

(*Em atividade)

Veja também

Jogos Pan-americanos 2023 Pernambucana Carol Almeida é ouro no boxe do Pan 2023