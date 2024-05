Treinador da APA é convocado para o Campeonato Sul-Americano de Corrida de Rua no Paraguai

A- A+

O técnico da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), Marciano Barros, foi convocado para integrar a delegação do Brasil que vai para a disputa do Campeonato Sul-Americano de Corrida de Rua, marcado para o dia 26 de maio, em Assunção, no Paraguai.

A convocação de Marciano foi anunciada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) nesta segunda-feira (20). Ele é treinador dos maratonistas Justino Pedro e Mirela Saturnino, ambos convocados para defender a equipe brasileira na prova da meia-maratona na competição.

"Estou muito contente com a convocação. Confesso que já esperava, devido ao fato de ter dois atletas na delegação. Então, é uma felicidade receber o convite para poder acompanhar os atletas e representar o nosso país nesse Campeonato Sul-Americano", destacou Marciano.

Esta é a terceira convocação do técnico pernambucano para representar o Brasil em uma competição internacional. A primeira foi para o Sul-Americano de Maratona, no ano de 2021, no Paraguai, e a segunda foi no Pan-Americano de Maratona na Venezuela, em 2022, quando Justino foi campeão e recordista da prova, e Mirela ficou em 3º lugar.

