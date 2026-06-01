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CONVOCAÇÃO Treinador da APA Petrolina é convocado para a seleção brasileira no Ibero-Americano Sub-20 Dejaci Pereira integrará a comissão técnica do Brasil no Peru; filho do técnico, o atleta Pietro Pereira, também foi chamado

O treinador da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), Dejaci Pereira, foi convocado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para integrar a comissão técnica da seleção brasileira que disputará o Campeonato Ibero-Americano Sub-20. A competição será realizada entre os dias 19 e 21 de junho, em Lima, no Peru. Esta é a terceira convocação do profissional.



Dejaci estará entre os 14 treinadores responsáveis por comandar a delegação brasileira, que é formada por 40 atletas. Além da convocação profissional, a viagem terá um caráter familiar: o técnico acompanhará o próprio filho, Pietro Pereira, atleta do lançamento de dardo que ocupa a segunda posição no ranking nacional da categoria e também foi convocado para defender o Brasil no torneio.

“Eu estava esperando pela convocação do Pietro, porque ele está em segundo no ranking nacional, mas fiquei surpreso com a minha. Vou acompanhar mais uma vez a seleção brasileira e meu filho. Isso é uma alegria muito grande, tanto para um pai quanto para um treinador”, destacou Dejaci Pereira.



Dejaci e Pietro Pereira. Foto: APA / Divulgação

O campeonato no Peru reunirá competidores de países de língua portuguesa e espanhola, servindo como uma etapa estratégica para atletas que buscam alcançar o índice necessário para o Campeonato Mundial Sub-20, programado para ocorrer em agosto, na cidade de Eugene, nos Estados Unidos.

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