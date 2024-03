A- A+

FUTEBOL Treinador da equipe feminina do Leicester é suspenso por manter relação amorosa com uma jogadora Imprensa britânica afirma que ele não estará no banco frente ao jogo do Liverpool, neste sábado, e que sua ausência pode se prolongar

A imprensa inglesa está acompanhando de perto a história do treinador da equipe feminina do Leicester, Willie Kirk, que foi suspenso de forma temporária por, alegadamente, estar numa relação amorosa com uma das jogadoras.

Em um comunicado oficial do clube, que o 'The Sun' divulgou, o clube inglês já confirmou o caso e afirmou que Willie Kirk está a "ajudando o clube com todo o processo" e que o resultado da investigação "será determinado em tempo oportuno".

A imprensa britânica publicou que o treinador não estará no banco do clube frente ao jogo do Liverpool, neste sábado, e conforme o avançar das investigações, ele poderá faltar a outros confrontos.

Atualmente, o Leicester está em sétimo lugar na Superliga Feminina, longe do rebaixamento, mas também de vagas na Liga dos Campeões, competição que só é disputada pelas três primeiras colocadas.

