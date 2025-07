A- A+

Futebol Pernambucano Treinador do Central celebra reformulação e bom momento na Série D Do rebaixamento no Pernambucano, Patativa garantiu vaga no mata-mata com três rodadas de antecedência

O Central vive momento de uma nova esperança. No último domingo (07), a Patativa venceu o Santa Cruz de Natal por 1x0 e consolidou classificação ao mata-mata da Série D.

Notavelmente, a equipe de Caruaru vive um ambiente diferente do primeiro trimestre, quando acabou sendo rebaixado à Série A2 do Pernambucano. Segundo o treinador Leandro Sena, o mérito do clube passa pelo bom entendimento na intertemporada.

"Sempre enalteço a reformulação feita aqui no Central, através do presidente Sivaldo Oliveira, do diretor Itallo Anderson e todo departamento de futebol. O início de temporada não foi tão bom e foi entendido que eram necessárias algumas mudanças e elas vieram", iniciou.

Segundo o comandante, a possibilidade de escolher jogadores que ele achava necessário foi um trunfo nessa parte da temporada. Poucos atletas permaneceram após a disputa do Pernambucano.

"A gente pôde escolher a dedo os jogadores para esse segundo semestre, então o Central foi feito por várias mãos. Parabenizo o meu grupo pelo entendimento desde a intertemporada", disse.

Futuro

Com a vitória contra o Santa Cruz potiguar, a Patativa chegou aos 23 pontos, garantindo seu lugar no mata-mata. Leandro Sena afirmou ter ficado feliz com o passo dado, mas ressalta que o próximo momento será ainda mais difícil.

Fora de casa na Série D, o Central tem retrospecto de três vitórias e dois empates - Foto: Rafael Vieira/FPF

"Dentro do Central sempre houve a expectativa e esperança de se chegar nesse momento de classificação. Agora é seguir trabalhando arduamente para podermos seguir crescendo nesse momento importante. Não conquistamos nada, o mata-mata ainda está por vir e aí que mora a dificuldade", projetou.

Há seis jogos sem perder, o Central vive uma das melhores sequências de toda Série D. O próximo jogo será decisivo para as pretensões alvinegras, contra o América/RN, fora de casa. Como ponte para dar confiança, a Patativa ainda não perdeu como visitante na competição.

