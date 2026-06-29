Treinador do Marrocos critica formato da Copa e "sugere" sistema de disputa da Champions League

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Garantido na segunda fase da Copa do Mundo ao se classificar na segunda posição do Grupo C, o técnico da seleção do Marrocos, Mohamed Ouahbi, fez críticas ao formato da competição. A insatisfação do treinador está no fato de sua equipe ter pela frente, já nesta etapa eliminatória, a forte equipe da Holanda. O jogo acontece nesta segunda-feira, às 22h, em Monterrey, no México

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Segundo ele, um mundial com 48 seleções talvez não seja o ideal. O treinador evitou falar em injustiça, mas deixou clara a sua insatisfação. Questionado se achava justo uma equipe que fez os mesmos sete pontos do Brasil (os dois foram adversários na mesma chave) encarar uma equipe forte como a Holanda já na segunda fase, ele deu uma alfinetada no regulamento.



"Não sei se injusto é a palavra certa. Nós já sabíamos o que nos esperava aqui, então não adianta reclamar agora. Acho que este é o formato ideal? Talvez não. Mas temos escolha? Não. Sei que há pessoas analisando isso e tentando encontrar o melhor formato possível para a Copa do Mundo", afirmou.

Hakimi e Yassine na vitória de Marrocos sobre o Haiti. Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP





Ele também comentou sobre a classificação dos oito melhores terceiros colocados para os 16 avos e considerou esta nova fórmula "complicada". "É difícil ficar em segundo com três pontos , ou se classificar em terceiro com três pontos e acabar eliminado só por estar na "piscina errada". É uma pílula amarga de engolir. A Escócia jogou no dia 24 e não sabia se ia passar como terceiro. Já quem jogou no sábado, sabia o exatamente do que precisava. Acho que há pontos que precisam ser ajustados."



Por fim, ele sugeriu o sistema adotado pela Champions League (de jogos simultâneos), mas admitiu ser algo "impossível". "Acredito que é um formato que vai melhorar e passar por refinamentos. Depende de muitos fatores como direitos de transmissão. O cenário ideal para mim seria jogos acontecendo simultaneamente. Obviamente isso é impossível por causa dos direitos de TV, então, entendo porque fazem assim. Não acho que exista uma solução mágica. Talvez o formato da Champions League".



Pelo formato atual do torneio europeu de clubes, cada time faz oito jogos e ao término dessa disputa, os oito melhores avançam para as oitavas enquanto as equipes que ficaram em 9º e 24º colocados se enfrentam em playoffs.

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