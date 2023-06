A- A+

NÁUTICO Treinador do Náutico critica calendário de jogos apertado no Brasil: "É desumano" O técnico estreou com vitória sobre o Pouso Alegre no sábado (03) pela Série C

Por mais que tenha estreado no Náutico com vitória sobre o Pouso Alegre neste sábado (03), Fernando Marchiori não está nada satisfeito com o calendário apertado das competições nacionais, e criticou o pouco tempo para preparação dos atletas.



"Não deu (para trabalhar com os atletas). Ter um ou dois dias para trabalhar antes de uma partida é desumano no futebol brasileiro. É uma situação que não condiz falar que já conhecemos ou que temos domínio sobre isso", afirmou Marchiori.

Ainda assim, por mais que enfrente problemas para treinar a equipe, o treinador valorizou o seu antecessor no clube, Dado Cavalcanti, e afirmou que o antigo técnico alvirrubro deixou ideias "positivas" e que agora sua comissão técnica irá avaliar para promover evoluções.

"Já joguei contra o Náutico pela Copa do Nordeste, então tínhamos uma ideia do que era a equipe. Era um time que vinha sob o comando de um grande profissional, o Dado Cavalcanti, que implantou grandes coisas positivas, junto à diretoria, para o staff e atletas. E agora é ir, pouco a pouco, implantando a nossa filosofia, perfil e característica no que precisar ser colocado. No que não for preciso, daremos sequência", revelou.



Apresentado oficialmente pelo clube no dia 29 de maio, o treinador teve somente quatro dias para preparação dos atletas para a partida contra o Pousão e, para o desafio seguinte, connrra o Volta Redonda, na próxima terça-feira (06), nos Aflitos, às 20h, terá apenas mais três.



