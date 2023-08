A- A+

POLÊMICA Treinador do Náutico desmente meia Matheus Carvalho sobre acerto após polêmica Matheus Carvalho curtiu uma postagem criticando Fernando Marchiori e depois "voltou atrás"

Treinador do Náutico, Fernando Marchiori desmentiu a versão dada pelo meia Matheus Carvalho sobre um acerto entre os dois depois da polêmica nas redes sociais. O atleta havia curtido uma postagem em que o técnico estava sendo criticado. Após repercussão, “voltou atrás” e retirou a curtida.

No seu perfil oficial, Matheus Carvalho disse que após o episódio os dois conversaram e “se entenderam”.

“Conversei internamente com o professor Marchiori e nos entendemos”, escreveu ele em um trecho da publicação.

O treinador, no entanto, deu outra versão durante entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco nesta noite de quarta-feira (9).

“Eu não conversei nada com Matheus (Carvalho). Cada um sabe dos seus atos”, disse de início.

Marchiori assegurou ainda que acessar as redes sociais não faz parte da sua rotina e que a curtida do jogador não o afetou.

“Eu não vejo rede social quase, não ligo para isso. O que me importa são as decisões do dia a dia para fazer o melhor para o clube”, garantiu.

A reportagem também entrou em contato com Matheus Carvalho, mas não obteve retorno até a publicação deste material.

