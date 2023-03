A- A+

ACOSTUMADO Treinador do Santa Cruz diz que "pressão" é como "chover no molhado" Ranielle Ribeiro disse ainda que cobrança costuma ser revertida "em ações positivas"

O técnico do Santa Cruz, Ranielle Ribeiro, se mostrou acostumado a lidar com a pressão da torcida. E disse que no Tricolor isso é “como chover no molhado”. A declaração foi dada por ele em entrevista coletiva, após o empate sem gols com o Sport, neste sábado (18), na Arena de Pernambuco.

Segundo ele, essa “cobrança” já era conhecida antes mesmo de assumir o cargo no Recife.

“A palavra ‘pressão’, trabalhando no Santa Cruz, é como chover no molhado. Todos nós sabemos disso, desde quando surgiu o convite. A pressão a gente procura reverter em ações positivas”, disse Ribeiro.

Após o duelo contra o Sport, o Tricolor agora volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 21h30, no estádio do Arruda, diante do Fortaleza. Para os tricolores de Pernambuco, o duelo vale a classificação na Copa do Nordeste.

Veja também

Futebol Lucas Silva ressalta confiança para duelo decisivo pela Copa do Nordeste