A- A+

NORDESTÃO Treinador do Santa Cruz elogia "entrega" contra Sport e mira duelo com Fortaleza Próximo desafio do Santa Cruz será às 21h30 da próxima quarta-feira, pela Copa do Nordeste

Após ter empatado sem gols com o Sport no Clássico das Multidões deste sábado (18), o treinador do Santa Cruz, Ranielle Ribeiro, elogiou a “entrega” do seu elenco em campo e disse que o desempenho foi inicialmente abaixo do esperado, mas corrigido no segundo tempo.

Santa Cruz e Sport se encontraram pela quarta rodada da Copa do Nordeste, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Clique aqui e leia como foi o jogo.

“O primeiro tempo foi abaixo do que esperávamos do nosso desenvolvimento. Mas conseguimos corrigir no intervalo”, disse Ribeiro, após o confronto.

Ele ainda elogiou a atuação da equipe e pregou dificuldade em relação ao rival, sobretudo após a expulsão de Marcus Vinícius. “Só tenho que enaltecer a entrega dos meus jogadores. Não é fácil jogar com o Sport com um a menos. Hoje eles foram representantes da torcida tricolor, realmente. O empate de hoje foi heróico”, disse.

“Virando a página”, o técnico coral já voltou a atenção para o próximo compromisso da Cobra Coral na Copa do Nordeste, diante do Fortaleza, às 21h30 da próxima quarta-feira (22). O duelo será no Estádio do Arruda e vale a classificação no Regional para os mandantes.

“Vale a classificação. Não depende só de nós. Vamos fazer o jogo que nos condiciona a vitória”, projetou.

Violência

Como de costume, episódios de violência aconteceram horas antes do apito inicial do jogo. Por volta das 12h, dezenas de membros das torcidas organizadas de Sport e Santa Cruz, a “Jovem” e a “Inferno Coral”, respectivamente, promoveram confusão na Avenida Presidente Kennedy, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada e chegou a fazer rondas na área, mas ninguém foi detido.

Veja também

NOVA CASA Diretoria do Bahia e Luciano Juba, do Sport, firmam pré-contrato