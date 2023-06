A- A+

SANTA CRUZ Treinador do Santa Cruz, Felipe Conceição avalia desempenho contra Globo e se diz satisfeito Santa Cruz e Globo voltam a se enfrentar na quarta-feira, às 20h, no estádio do Arruda

O técnico Felipe Conceição se disse satisfeito com o desempenho do Santa Cruz neste domingo (11), quando o Tricolor venceu o Globo por 2 a 0, com gols de Fabrício e Emerson Galego, e garantiu a sua primeira vitória longe do estádio do Arruda nesta Série D.



“Saio (satisfeito). Pelo tempo de trabalho e pelos obstáculos que temos no caminho. São vários atletas novos e é a construção de uma equipe, mas é uma equipe sólida”, disse.



Conceição também pontuou que o time “poderia ter feito mais”, em relação às chances perdidas. Apenas o atacante Pipico perdeu quatro, sendo duas num intervalo menor que cinco minutos, a cobrança de pênalti e o rebote.



O treinador também citou o desgaste da viagem e o pouco tempo de recuperação do elenco.



“Foi a primeira vez que jogamos num intervalo tão curto de um jogo para o outro. Foi um desafio. Enfrentamos o adversário que está crescendo na competição e que teve um dia a mais de descanso. A gente foi um time organizado e controlou o jogo mais na questão ofensiva no primeiro tempo, e mais defensiva no segundo. Poderíamos ter feito mais e fomos seguros. Eles cumpriram o plano de jogo e isso me deixa satisfeito”, reforçou.

