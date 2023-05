A- A+

SANTA CRUZ Treinador do Santa, Felipe Conceição, prevê confronto difícil contra o Potiguar-RN O clube Coral joga no próximo domingo (14), às 17h, pela segunda rodada da Série D

Na tarde desta sexta-feira (12) o técnico Felipe Conceição concedeu entrevista coletiva, antes da viagem para Mossoró-RN, onde enfrenta o Potiguar pela segunda rodada da Série D. O jogo acontece no domingo (14), às 17h. O treinador falou da dificuldade do adversário, mas ressaltou o poder do seu time.

"Um adversário que perdeu o primeiro jogo, aguerrido e que vai buscar a vitória, joga em casa, vai ter que sair pra jogar, e a tendência é que nos dê mais espaços para jogar no contra-ataque. As coisas que a gente fez bem (na primeira partida) vamos continuar, e vamos ajustar o que foi feito de errado para melhorar a cada jogo", analisou Felipe. Leia também • Santa Cruz anuncia Rhuan Rodrigues de 23 anos, ex-Madureira • Mais experiente, Ítalo Henrique mira disputa por vaga no titular do Santa Cruz na volta ao clube

Emerson Galego foi um nome muito pedido pela torcida no último jogo do Santa, - na estreia do Campeonato Brasileiro da Série D, contra o Iguatu - na última segunda-feira (8), no Arruda. Felipe falou sobre as características e versatilidade do jogador:

"Treino ele [Emerson Galego] de dois jeitos, tanto como um 9, tanto como um ponta. Emerson Galego é um jogador mais de área, que quando acionado na ponta, pisa muito bem dentro da área, diferente de Maranhão e David. Eu venho trabalhando com todos e vou usar eles de acordo com o estudo do adversário e do que os próprios jogadores podem me oferecer durante o jogo, tanto os titulares, quanto os reservas." afirmou o treinador do clube Coral.

Para esse jogo, o treinador terá mais um reforço. O lateral direito Rhuan Rodrigues, que chegou na última quarta-feira (10), já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e já está apto para atuar.

