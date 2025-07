A- A+

Série D Treinador do Sergipe teme invasão coral: "Não podemos aceitar que o Santa coloque mais gente" Primeiro jogo do mata-mata será disputado na Arena Batistão, com data ainda a definir

O treinador do Sergipe e conhecido do futebol pernambucano, Dico Wooley, se mostrou preocupado com uma possível invasão da torcida do Santa Cruz no jogo de ida da 2ª fase da Série D - ainda com data a definir -, na Arena Batistão, em Aracaju.

Segundo o treinador do Gipão, seria inadmissível que a torcida adversária estivesse em maior número no confronto. Ainda conforme Wooley, o Santa precisa sentir a força do ambiente do estádio.

“Agora é fazer um apelo ao torcedor, que tanto criticou essa equipe, até com certa razão, porque oscilamos na competição, mas que agora venha apoiar. Nós não podemos aceitar que a torcida do Santa Cruz venha aqui e coloque mais gente no Batistão do que o nosso torcedor, que o Santa se sinta em casa duas vezes", declarou o treinador colorado.



Mesmo sofrendo com oscilações ao decorrer da primeira fase, o Sergipe terminou o Grupo A4 na terceira posição com 22 pontos. O Gipão conquistou o posto com gol já nos acréscimos, na vitória por 1x0 contra o Jequié-BA.





Dico afirmou que um time da tradição do Sergipe precisa estar sempre na briga pelo acesso e aproveitou para provocar o Santa Cruz.

"Uma equipe como o Sergipe tem que brigar sempre numa Série D que passam quatro de oito equipes. Lógico que a gente sabe que o futebol nem sempre se baseia na ‘teoria de torcida’, tem que ser jogado dentro de campo", alfinetou.



