Futebol de base Treinador do Sport projeta estreia do time na Copa do Nordeste sub-20 Raphael Bahia comentou preparação para o torneio, que inicia nesta quarta-feira (6) para os rubro-negros

A Copa do Nordeste sub-20 começa nesta terça-feira (5), mas o Sport tem estreia marcada na competição nesta quarta (6). O Leão encara o Americano-MA, às 15h, na Ilha do Retiro, e o técnico Raphael Bahia avaliou a preparação da equipe para a disputa do regional.

“Nós fizemos uma boa preparação para essa competição, com foco especial nesse primeiro jogo contra o Americano. Buscamos informações sobre o adversário e repassamos o máximo possível para os nossos atletas. O time chega bem preparado e com o objetivo de fazer uma grande campanha e honrar a camisa do Sport”, afirmou.

Além da equipe maranhense, o Sport divide o grupo com o Vitória e o Cruzeiro de Itaporanga, da Paraíba. No mês passado, o Leão conquistou o título da Copa Pernambuco e chega embalado para a disputa do Nordestão sub-20, que retorna ao calendário depois de quatro anos.

Com a estreia batendo na porta, o treinador dos Leões da Base projetou a partida dentro de casa e reforçou a confiança na equipe.

“As competições de base geralmente são muito disputadas, não existe jogo fácil. Os garotos estão lutando pelo sonho de se tornarem jogadores profissionais e entram com tudo em campo. Nossa expectativa é fazer uma grande partida. Os meninos estão bem preparados e acredito que podemos começar a competição com uma vitória”, destacou.

