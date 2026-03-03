A- A+

FUTEBOL Treinador do West Ham proíbe jogador "fisiculturista" de levantar pesos Nuno Espírito Santo diz que físico do extremo é fruto da genética e que trabalho na academia será apenas preventivo

O treinador Nuno Espírito Santo revelou que o extremo Adama Traoré foi orientado a evitar treinos de musculação no centro de treinos do West Ham United. O motivo: a já impressionante estrutura física do jogador.

— A genética dele é assim há algum tempo e ele deve evitar ir à academia. Disse-lhe para se manter afastado. O peso que ele já carrega é suficiente. Fará trabalho de prevenção, mas não estará lá a levantar pesos — afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

Segundo Nuno, trata-se de uma questão de equilíbrio físico e rendimento. O entendimento é de que Traoré não necessita de ganho de massa muscular adicional, devendo focar em prevenção de lesões, mobilidade e manutenção.

Comparação com jovem do sub-21

Para ilustrar a decisão, o treinador citou o caso de Airidas Golambeckis, jovem de 18 anos promovido da equipe sub-21.

— O Airidas passa horas na academia. Temos de lhe dar mais peso, ele é que precisa de ganhar músculo. É o oposto — explicou.

A comparação reforça a estratégia individualizada adotada pela comissão técnica, ajustando cargas e estímulos conforme o perfil físico de cada atleta.

