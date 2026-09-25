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NFL Treinador dos Ravens evita críticas ao Maracanã antes de jogo da NFL Novato no cargo, Jesse Minter já esteve em partida em São Paulo no ano passado e fala em se provar durante esta temporada

O debate recente sobre o gramado do Maracanã é um assunto que não perturba Jesse Minter.

O treinador do Baltimore Ravens, que enfrenta o Dallas Cowboys neste domingo, no primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro, acredita que não há vantagem para nenhuma equipe, e o que o mais importante é se adaptar às condições.

Ambas as equipes chegaram à cidade nesta sexta-feira, com os Ravens treinando no Espaço Lonier, CT do Botafogo, durante a tarde. Minter concedeu coletiva após a atividade.

— Os dois times vão jogar no mesmo gramado. Eu não diria que há uma vantagem para um ou outro. O principal é os jogadores se sentirem confortáveis, garantirem que vão usar a chuteira certa. Obviamente, perdemos muito tempo pensando sobre isso, não necessariamente falando, mas nossos responsáveis pelos equipamentos estão fazendo um trabalho inacreditável, colocando um plano em ação. No final das contas, precisamos jogar com o nosso estilo, sabendo que, se começar a chover no jogo, a habilidade de se adaptar será muito importante — declarou o treinador.

Nas últimas duas temporadas, o profissional de 43 anos foi coordenador defensivo dos Los Angeles Chargers, que esteve no Brasil no ano passado.

Em 2025, a equipe bateu o Kansas City Chiefs na Neo Química Arena, experiência que lhe deixou boas impressões.

— Foi divertido jogar em São Paulo. A experiência de viajar até aqui, ter o jogo e a torcida, é um ambiente realmente divertido. Há muitas pessoas interessadas no futebol americano e tendo a chance de assistir a um jogo ao vivo. Não precisam estar torcendo para um time ou outro, pois estamos animados com os dois. É uma grande oportunidade — assegurou.

Minter assumiu nesta temporada um cargo que foi ocupado por 18 anos por John Harbaugh, agora no New York Giants. Para o "cara novo", existe a necessidade de se provar no desafio.

— Temos o tipo certo de jogadores. É um grupo realmente bom de líderes, caras experientes, que passaram por altos e baixos em suas carreiras. Provavelmente, eles é que estão mais interessados em saber como eu vou responder ao desafio, porque eu sou o cara novo. Tivemos boas conversas e estamos prontos. Nosso objetivo é melhorar a cada semana nesta liga — declarou Minter.

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