Beisebol Treinador é atingido por bala perdida durante jogo de beisebol juvenil nos EUA Disparos vindos de área próxima causaram pânico entre atletas e levaram à suspensão de torneio

Um treinador de beisebol de 27 anos foi baleado no ombro durante um jogo na manhã do último domingo em um complexo esportivo em Katy, subúrbio de Houston, no Texas. O caso ocorreu por volta das 9h50 (horário local), segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Waller.

Segundo a emissora americana ABC, a vítima foi atingida por uma bala perdida enquanto participava da partida. O treinador foi socorrido de helicóptero e levado a um hospital, de onde já recebeu alta.

O episódio gerou pânico entre atletas e famílias. Imagens mostram jogadores correndo para se proteger, alguns se abaixando no gramado, enquanto tiros ecoavam pelo local. O Gabinete do Xerife informou a afiliada da ABC, KTRK, que os disparos partiram de três pessoas que praticavam tiro ao alvo em uma área próxima.

— Havia balas voando para todos os lados. Não foi um tiro só, eram disparos vindo em direção ao campo. É simplesmente inacreditável — relatou Corbin Geisendorff, assistente técnico do Texas Colts, equipe juvenil que disputava o torneio.



Alex Smith, técnico principal do time, destacou o momento de tensão vivido pelos atletas.

— Nosso time estava prestes a entrar em campo. Quando os tiros começaram, eles se abaixaram e confiaram em nós para levá-los até os pais.

O treinador atingido pertencia a outra equipe, que jogava em campo vizinho. Geisendorff contou que ajudou no socorro imediato. — Usei um cinto para improvisar um torniquete e estancar o sangramento até a chegada do resgate.

Segundo os técnicos, já haviam sido ouvidos disparos no sábado, primeiro dia do torneio, mas pareciam estar mais distantes. No domingo, porém, os tiros soaram próximos ao campo. O complexo esportivo The Rac divulgou nota afirmando estar “profundamente abalado com o que aconteceu” e informou que suspendeu todos os jogos e treinos até nova decisão.

As autoridades identificaram três pessoas de interesse, mas até o momento nenhuma prisão foi realizada.

