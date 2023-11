A- A+

De olho Treinador e gerente de futebol do Santa Cruz assistem Sport e Sampaio Corrêa na Ilha do Retiro Além de uma vitória diante do Sampaio Corrêa, Sport tem que "secar" resultados paralelos para subir à Série A

O Sport recebe o Sampaio Corrêa neste sábado (25), no Estádio da Ilha do Retiro, para tentar realizar o milagre de subir à Série A do Campeonato Brasileiro. E, numa cena incomum, quem acompanha o duelo de perto é o treinador do rival Santa Cruz, Itamar Schülle, ao lado do gerente de futebol do Tricolor, Francisco Sales.

O técnico do Santa Cruz, Itamar Schülle, e o gerente de futebol coral, Francisco Sales, assistem ao jogo do Sport na Ilha do Retiro. Itamar disse torcer para o futebol local, enquanto Sales ampliou para “o Nordeste”. pic.twitter.com/S2HMJ43ee1 — FolhaPE Esportes (@FolhaPEesportes) November 25, 2023

A dupla é acompanhada por um amigo e empresário.

Em campo, além da vitória, o Leão da Ilha precisa torcer para que Juventude, Mirassol, Vila Nova e Atlético-GO não vençam na rodada.

Em uma rápida entrevista à reportagem da Folha de Pernambuco, o gerente de futebol revelou que existem pré-contratos firmados com jogadores e que o analista de desempenho que estava sendo cotado para vir ao Arruda, não vira mais. Sales garantiu ainda que um novo profissional já está sendo monitorado para a vaga.

Questionado para quem está sendo a sua torcida neste domingo, entre Sport e Sampaio Corrêa, ele disse estar “torcendo para o Nordeste”.

Schülle, por sua vez, foi mais direto e disse estar torcendo “pelo futebol local”.

